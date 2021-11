Une peinture du 15e siècle découverte dans une ancienne boucherie de Saint-Maixent-l'Ecole

Une découverte "rare" dans le centre historique de Saint-Maixent-l'Ecole. Une peinture du 15e siècle a été repérée dans un bâtiment de l'ancienne boucherie Griffier effondré depuis très longtemps à partir d'une photo prise par un voisin. "On ne s'y attendait pas du tout", raconte Marie-Claude Bakkal-Lagarde, présidente fondatrice de l'Adane, l'association pour le développement de l'archéologie sur Niort et les environs. L'endroit, qui appartient à un particulier habitant à l'étranger, fait l'objet d'un arrêté de péril. La mairie a un projet d'y construire trois logements sociaux.

La fresque "représente le Christ enfant. Il tient dans sa main gauche un globe, c'est le Christ sauveur du monde et de la main droite il bénit la personne qui regarde la peinture. Il est assis sur les épaules de Saint-Christophe. Un peu plus loin, il y a un visage qui pourrait être celui de l'ermite", détaille Marie-Claude Bakkal-Lagarde.

La peinture et le détail de ce qu'elle représente - Marie-Claude Bakkal-Lagarde

"Des peintures du 15e nous en avons mais essentiellement dans des églises. Ici, il s'agit d'un bâtiment privé peut-être un petit oratoire et le thème de Saint-Christophe est surtout développé dans l'arc alpin -Alpes du nord, Jura et Suisse- très peu dans le centre ouest", poursuit l'archéologue de métier qui demande à la mairie de "retirer son projet d'aménagement de trois logements sociaux de façon à ce que l'on puisse refaire un autre projet, un projet de restauration du lieu et un pôle culturel".

S'il y a un projet sérieux alternatif, on l'étudiera - Stéphane Baudry, maire de Saint-Maixent-l'Ecole

"Cette maison, ça fait 40 ans qu'elle est en train de s'effondrer, que rien n'a été fait et que cela devient dangereux. On a donc cherché une solution", explique Stéphane Baudry, le maire de Saint-Maixent-l'Ecole. L'élu attend les prérogatives de la DRAC [direction régionale des affaires culturelles] et précise : "On n'est pas contre cette fresque-là, bien au contraire elle a une vraie valeur. Mais on demande un projet sérieux, une déclaration préalable de travaux, quels sont les financements...".

L'ancienne boucherie peut-elle abriter d'autres œuvres cachées ? "Pour l'instant nous n'avons pas exploré le bâtiment mais nous pensons qu'il peut y avoir d'autres éléments intéressants", indique Marie-Claude Bakkal-Lagarde, soutenue dans ce dossier par l'association Urgences patrimoine.