Une peinture peu connue d'Ingres acquise aux enchères par la mairie de Montauban

La nuit des musées qui se tient ce samedi 13 mai est l'occasion de découvrir une œuvre récemment acquise par le musée Ingres Bourdelle de Montauban. il s'agit d'une petite huile sur toile peu connue d'Ingres, datée de 1821 et récemment vendue aux enchères à l'hôtel Drouot à Paris. Elle a été peinte lorsque l'artiste se trouvait en Italie à Florence.

Un tableau qui ne ressemble pas à du Ingres (mais qui en est un)

Ingres est connu pour ses nus et ses représentations de femmes portant soie et dentelles, là ça n'a rien à voir.

La nouvelle acquisition du musée de Montauban est une petite huile sur toile, 53,5 x 41 cm. Son nom : "Le Condotierre".

On y voit un mercenaire à la belle armure, sérieux, barbu, sur fond sombre.

Cette peinture est une esquisse d'un personnage qui apparait dans un autre tableau d'Ingres " L'entrée à Paris du dauphin futur Charles V", une œuvre beaucoup plus grande actuellement conservée aux Etats-Unis La ville de Montauban a fait l'acquisition de ce Condotierre le 21 mars dernier lors d'une vente aux enchères chez Drouot, un véritable événement explique la conservatrice en chef et directrice du musée Florence Viguier-Dutheil : "la dernière a été achetée il y a 33 ans en 1990, ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'acheter une œuvre d'art, car en général c'est très cher et car c'est un peintre peu prolixe aux oeuvres peu nombreuses sur le marché. C'est donc une occasion historique."

Le Condotierre a été acheté 155 000 euros (soit 198 400 frais et taxes comprises). Une somme modique très certainement car le tableau est peu connu. Ingres a peint entre 300 et 400 œuvres. En comparaison Van Gogh en 10 ans en a réalisé un millier.

Cette huile sur toile est la 45ème peinture d'Ingres désormais abritée par le musée montalbanais.

Le musée Ingres Bourdelle a rouvert ses portes en décembre 2019 après trois ans de travaux et une rénovation complète. © Radio France - Pascale Danyel

Où se rendre pour la nuit des musées ?

La 19e édition de la Nuit des musées se déroule ce samedi 13 mai. De la tombée de la nuit, jusqu'aux environs de minuit, les musées ouvrent gratuitement leurs portes et proposent des animations. Plus de 2.500 sites sont ainsi référencés par le ministère de la Culture pour cette opération.

Quelques exemples à Toulouse : les Abattoirs, l'envol des pionniers, le musée des arts précieux Paul Dupuy.

La liste exhaustive est disponible en cliquant sur ces mots .