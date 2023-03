Une peinture sur toile de Robert Tatin atteint une enchère record lors d'une vente à Mayenne

C'est une des plus importantes œuvres de Robert Tatin, l'artiste de Cossé-le-Vivien. Une peinture sur toile signée, datée de mai 1978, d'une hauteur de plus d'un mètre et de près de deux mètres de long. Elle est intitulée "Cap Horn", provenant de la collection d'un particulier à Laval.

Cette peinture a été mise en vente ce mercredi 8 mars à l'hôtel des ventes de Mayenne. L'estimation de base était de 12.000 euros. Elle a rapporté plus de deux fois plus avec une enchère record de 29.760 euros.

"Cap Horn" est une invitation au voyage, raconte Pascal Blouet, commissaire-priseur : "C'est une évocation des voyages réalisés en Amérique du Sud par Robert Tatin entre 1950 et 1955, notamment au Chili, qu'il rejoignit en bateau en passant par le Cap Horn. Tatin nous offre sa vision onirique du monde, évoquant ses voyages passés et nous invite à voyager dans son imaginaire : les tons dominants de jaune et de noir symbolisent le jour et la nuit, les dés à jouer nous rappellent que la vie est un jeu".