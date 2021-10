Une pénurie de cartes Pokemon dans les magasins sarthois à cause de spéculations

Depuis quelques mois, les cartes Pokemon se font rares dans les magasins en Sarthe. Les commerçants peinent à s'approvisionner, car certains clients les achètent en masse pour spéculer et revendre les plus rares.

Pokemon fête cette année ses 25 ans, mais si vous êtes amateur des cartes à jouer, il va falloir de la patience pour en trouver dans les magasins sarthois. Outre les pénuries de matières premières, le jeu fait l'objet de spéculations. Depuis quelques mois, certains les achètent en masse pour revendre les plus rares à prix d'or.

Le magasin Micromania du centre commercial des Jacobins au Mans a même dû prendre des mesures. "On avait des clients qui achetaient des lots et des lots de cartes juste pour récupérer la carte rare, donc maintenant on limite le nombre de paquets par personne", explique Arnold le gérant de la boutique. "Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est à sec tous les jours, quand on a des arrivages, ça part dans la foulée."

Des cartes à plusieurs milliers d'euros

Le phénomène n'est pas nouveau, un marché existe depuis plusieurs années autour de collectionneurs, mais il a pris de l'ampleur cette année. Plusieurs vidéastes sur Internet partagent des vidéos d'unboxing, ils se filment déballant et découvrant le contenu de paquets de cartes, dans le but ensuite de les revendre. En mai, le rappeur Lorenzo a également vendu quinze cartes datant des années 90 à 300.000 euros.

Ce qui en a inspiré certains. "Les gros acheteurs que sont les collectionneurs sont toujours là, les enfants aussi, mais là ce sont de nouveaux acheteurs", constate Bertrand Lacroix, le gérant de la librairie L'Intrépide, spécialisée dans la Pop Culture. "On les reconnaît vite, on sait qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ont une carte Pokemon, mais pour la revendre direct. Ce n'est que de la spéculation."

"Depuis ce phénomène là, tous les jours on a plusieurs demandes, alors qu'avant c'était un peu de temps en temps, depuis 4-5 mois, c'est la folie", ajoute le libraire. Une situation d'autant plus compliquée, qu'il est victime de spéculations sur un autre produit : les mangas, dont certaines dernières sorties et éditions collectors s'écoulent en quelques jours pour se retrouver à prix d'or sur Internet.