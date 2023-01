Une Périgourdine autrice de BD érotiques au festival d'Angoulême

Elle était l'une des premières autrices à être présentes au festival d'Angoulême et à proposer ce type de bandes dessinées il y a une dizaine d'années : Katia Even est scénariste et dessinatrice de BD érotiques. Celle qui vit à Sainte-Mondane, en Sarladais, (Dordogne) est de nouveau invitée cette année, pour la 50e édition du paradis du 9e art. Les éditions qui l'invitent sont à l'image de son inspiration : les éditions Tabou.

ⓘ Publicité

La Périgourdine a commencé par la BD jeunesse il y a quinze ans, juste avant de prendre ses crayons pour dessiner des histoires érotiques. "Il me manquait pas mal de choses dans la BD érotique pour vraiment plaire à un public féminin, qui n'a pas envie de voir du viol sur 46 pages, explique-t-elle. Je me suis dit que comme je n'arrivais pas à le trouver, c'est moi qui allais le faire."

Une liberté de création

"Une fois que je suis tombée dedans, j'avais une liberté de création qui était beaucoup plus agréable qu'ailleurs et donc je suis restée." Katia Even n'est pas la seule à prendre du plaisir dans ces livres plutôt intimes. Chaque année au festival d'Angoulême, les femmes affluent à son stand. "C'est toujours le coup de crayon qui attire d'abord les gens et c'est l'histoire qui les retient", affirme l'autrice.

Ses lecteurs sont divers. Elle mise sur des personnages, dessinés tout en rondeur, et sur des scénarios inclusifs. "J'ai sorti un livre Narcisse*, qui est* l'histoire d'une jeune femme homosexuelle, qui se cherche et qui va rencontrer une personne trans." "Quand j'ai envie de toucher un autre public, je peux y aller", se réjouit la scénariste.

Un camion qui attire l'œil

La camion de Katia Even fait souvent sourire. - Katia Even

Les hommes sont en effet aussi séduits. "Ce n'est pas gore, ce n'est pas du porno, avance-t-elle. Ils vont volontiers vers ça parce que c'est plus doux, c'est plus sensuel, c'est plus érotique." Si la vision du sexe de Katia Even est plus douce que celles proposée par ces confrères il y a quelques années, la Périgourdine ne se cache pas et assume. Elle voyage dans son camion floqué de son personnage phare, une femme dénudée, et du nom d'une de ses séries littéraires, Le Petit Derrière de l'histoire. Pas question de passer inaperçue.