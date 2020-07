VIDEO-Une Pescalune atypique a débuté à Lunel

Le coronavirus n'a pas eu raison de la fête de Lunel (Hérault) autour des chevaux et des taureaux. La ville a décidé de maintenir une Pescalune "atypique". Rien à voir avec ce qui se fait d'habitude : pas d'abrivados ou de bandidos dans les rues, pas de lâché des 100 chevaux, le spectacle est uniquement dans les arènes et les bars ne peuvent pas accueillir autant de monde que d'ordinaire.

Ce dimanche deux spectacles sont proposés : un rodéo américain et un spectacle gratuit autour du cheval avec la manade Lafon dans des arènes clairsemées.

Après le show direction le cours Gabriel Péri dans le centre ville ou se situent les bars et restaurants, une Pena met l'ambiance mais la encore, il y a moins de monde que d'habitude. Le protocole sanitaire est strict : obligation de servir le client a table.

Il a fallu nous adapter, on ne peut pas servir au comptoir. Un diction dit apéro assis apéro fini on ne gagnera pas autant d'argent que d'habitude et c'est moins convivial que les années passées mais on a la chance de conserver notre Pescalune c'est déjà bien se réjouit Willy Adrian le patron du bar National et du restaurant le N