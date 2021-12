"Une petite baisse, mais on s'en sort bien," estiment les commerçants du marché de Noël de Colmar

Le marché de Noël de Colmar ferme ses portes ce mercredi 29 décembre à 19 heures. La fréquentation serait en baisse de 30 à 40% selon les premières tendance, avance le maire Eric Straumann. Ce qui équivaudrait à 600.000 visiteurs depuis le 26 novembre, contre 1,2 million, hors pandémie.

Mais le vrai bilan sera donné dans le courant du mois de janvier, complète le maire de Colmar.

Les commerçants des chalets plutôt satisfaits

Il y a eu moins de curieux et moins de groupes, mais le chiffre d'affaire a été plutôt bon pour les 182 commerçants des chalets, installés à six endroits de la ville. Les baisses sont évaluées entre 10 et 20%, par rapport à 2019, alors que c'était une année exceptionnelle.

La ville décorée aux couleurs de Noël © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous sommes un peu tous dans le moins, mais on reste dans les clous. Si il n'y avait pas eu ce Covid, on aurait fait une très belle année. Les chalets alimentaires ont pris un coup. Mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir pu finir ce marché de Noël sans fermeture," analyse Régis Brimboeuf spécialiste en articles de Noël et représentant des commerçants des chalets de la place des Dominicains.

Préparer l'année prochaine

Durant tout ce marché de Noël de Colmar, le port du masque était obligatoire avec la flambée épidémique. A cela s'est ajouté le pass sanitaire pour boire du vin chaud et manger des bretzels. Mais aussi l'interdiction de déambuler, avec l'installation d'espaces dédiés à la restauration. Cela n'a pas découragé les amoureux des marchés de Noël. Les allées étaient bondées le week-end et encore plus pendant les vacances scolaires d'hiver.

Du monde dans les allées du marché de Noël de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

"2021 restera une bonne année, malgré l'absence des groupes, mais aussi des allemands et des asiatiques. En tant que restaurateur, ce sera tout de même un bon cru, même si le chiffre d'affaire est en baisse de 15 à 20%,", explique Jean-Jacques Better, président de l'UMIH 68 et présent dans son chalet de spécialités alsaciennes, juste en face de l'ancienne douane. Tous les commerçants des chalets se donnent rendez-vous en 2022, avec espèrent-ils tous, avec moins de Covid-19.

Notez que la magie de Noël se poursuit à Colmar, malgré la fermeture ce mercredi du marché de Noël. Vous pouvez toujours profiter de la patinoire de la place Rapp, elle reste ouverte jusqu'au 2 janvier.