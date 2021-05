Une petite "championne de la lecture à voix haute" à Saint-Yrieix en Charente

Eglantine (10 ans) et sa maman Sandrine

Eglantine, élève à l'école de Saint-Yrieix près d'Angoulême, avait choisi un extrait du livre Jeunesse "La princesse qui défiait les brigands". Le morceau de bravoure, c'est un dialogue entre une princesse capricieuse et insupportable, et un enfant de bûcheron qui vit modestement. Eglantine alterne les voix graves et aiguës, en fonction du personnage qu'elle interprète.

échec en finale régionale

Les "petits champions de la lecture à voix haute" sont d'abord sélectionnés en finale départementale, puis régionale, et enfin nationale. Eglantine a été sacrée championne départementale, au terme d'une première manche disputée uniquement par vidéos interposées, pour cause de crise sanitaire. Elle a ensuite tenté sa chance au niveau régional, mais n'a pas réussi à séduire le jury (c'est une rivale de Biscarosse qui l'a emporté). Il y a deux ans, une autre Charentaise, Leila à Dignac, s'était qualifiée pour la finale nationale, mais elle s'était également inclinée dans cette ultime épreuve.