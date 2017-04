Une petite poussine de Béziers au Championnats d'échecs Jeunes à Belfort

Léa n'a que 7 ans mais pratique le jeu d'échecs depuis déjà un an et demi. Elle est rentrée en compétition seulement au mois de novembre et se retrouve propulsée au championnat de France des jeunes de moins de 20 ans.

Léa Cadilhac-Seffino joue au "Cavalier de Trancavel" , le club d'échecs de Béziers. Son frère , de deux ans son aîné, lui a communiqué le virus...Elle s'est qualifiée facilement pour atteindre le championnat régional mais a dû batailler ferme pour décrocher son billet au championnat de France. Son obstination a eu raison de ses adversaires .

Si elle participe à la compétition, c'est pour gagner !

Léa concourt dans la catégorie "petites poussines" , les moins de 8 ans. Son entraîneur, Philippe Pascal-Mousselard, président du Cavalier de Trencavel , est persuadé que l'envie de gagner de Léa est tout aussi déterminante que sa technique de jeu.

Et pour lui, jouer aux échecs est un véritable atout pour les enfants.

S'ils réfléchissent face à un échiquier, plus tard dans la vie ils en feront au moins autant

Le championnat de France d'échecs 2017 des moins de 20 ans se déroule à Belfort jusqu'au 23 avril. 1350 jeunes participent à la compétition. Particularité de ce championnat: les filles jouent contre les filles et les garçons s'affrontent entre eux.