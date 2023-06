Une petite troupe nantaise privée de jouer sa pièce par un grand théâtre parisien

La pièce s'appelle Knock ou le triomphe de la médecine. Mais, dans cette histoire, c'est plutôt le triomphe de la grosse machine parisienne contre le petit théâtre nantais. Régis Florès, metteur en scène et associé du Théâtre populaire nantais, a cette comparaison : "C'est comme si Edouard Leclerc interdisait à l'épicier du coin de vendre du coca parce que ça risquerait de lui faire de l'ombre. C'est démesuré !"

À partir de 2024, le Théâtre populaire nantais ne pourra plus jouer sa pièce, Knock, écrite par Jules Romains. Jean-Marc Dumontet Production, qui possède plusieurs théâtres parisiens (entre autres, le théâtre Antoine, Bobino et le Point Virgule), a en effet racheté les droits d'auteur aux ayants-droit, et ce, en exclusivité jusqu'à fin 2026. C'est parfaitement légal, la pièce ne tombera dans le domaine public que 70 ans après la mort de son auteur et Jules Romains est décédé en 1972.

En mars, la compagnie régionale a demandé une dérogation à la direction du Théâtre Antoine, où sera montée la pièce de Jean-Marc Dumontet Production, pour pouvoir jouer la sienne en Pays de La Loire et en Bretagne. Mais elle lui a été refusée. "Une autre exploitation simultanée, voire en amont, deviendrait contre-productive pour nous et risquerait de nuire à la commercialisation de la tournée, notamment dans les régions Pays de la Loire et Bretagne", peut-on lire dans le courrier adressé en réponse à Régis Flores.

"On trouve ça choquant qu'un grand producteur parisien interdise à plein de compagnies de vivre de leur travail"

À la réception de cette lettre, Mathilde Banderly, comédienne au Théâtre populaire nantais, a été très en colère : "On trouve ça choquant et même très critiquable qu'un grand producteur parisien interdise à plein de compagnies, qu'elles soient amateures ou professionnelles, de vivre de leur travail et de proposer cette pièce à des spectateurs, et notamment des scolaires puisque cette pièce est étudiée à l'école."

Régis Flores ne pensait pas, lui, faire, une telle concurrence à Jean-Marc Dumontet Production : "On se dit qu'on ne peut pas faire d'ombre à une grosse prod' parisienne avec une vedette qui va sûrement jouer le spectacle. On n'a pas leur capacité financière de communication, on n'a pas leurs réseaux. On est une petite compagnie et, si on pouvait vendre 20 ou 30 fois la pièce, ce serait déjà pour nous assez conséquent."

Et le metteur en scène d'ajouter avec malice : "Peut-être que Jean-Marc Dumontet Production a entendu parler de notre pièce et qu'elle est tellement bonne qu'ils ont eu peur ! J'espère que c'est ça et donc il faut que les gens viennent voir notre pièce avant qu'elle s'éteigne !"

La compagnie nantaise ne pourra pas, comme espéré, vendre son spectacle à Avignon cet été

Plus sérieusement, il trouve cette réponse de la production désolante : "Le théâtre ne marche pas comme une compétition pour nous. C'est pour ça que quand on voit les gens se comporter comme des compétiteurs, écarter les autres, les bousculer, on trouve ça dommage, surtout dans la culture."

Et puis, il y a aussi derrière, pour le Théâtre populaire nantais, une question financière : "Quand on leur dit qu'on va avoir un trou de 30.000 ou 35.000 euros dans notre budget, ils doivent se dire que ce n'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est beaucoup", explique Régis Flores. Depuis 2021, la compagnie nantaise a joué Knock une soixantaine de fois, elle espérait faire vivre le spectacle pendant quelques années encore.

Le Théâtre populaire nantais, qui joue cet été à Avignon, ne pourra donc pas y vendre son spectacle, comme espéré, pour la saison 2024-2025. Mais la compagnie ira quand même au festival : "Les gens nous disent : 'Vous allez à Avignon, vous êtes fous !' Et moi je leur réponds : 'eh, et le panache quand même !", s'exclame Régis Flores.

Contactée par France Bleu Loire Océan, la direction du théâtre Antoine n'a pas répondu.