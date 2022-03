Une petite vingtaine de mineurs isolés préparent le relais du marathon de Montpellier

Ils ont moins de 18 ans, ils viennent de Guinée, du Mali, de l'Albanie, du Pakistan ou encore du Bengladesh, et sont arrivés seuls, sans famille, en France. À l'initiative de leur éducateur sportif, ces 18 jeunes mineurs isolés ont décidé de se relayer au marathon de Montpellier ce dimanche et comptent bien dépasser tout le monde.

Après avoir reçu leur ordonnance de placement provisoire, les mineurs isolés sont dispatchés dans toute la France, en fonction des places. Certains arrivent à Montpellier et sont logés en urgence dans des hôtels comme celui du Mejean à Lattes. Ils peuvent y rester quelques semaines à plusieurs mois selon les situations. Certains vont déjà à l'école, d'autres attendent de pouvoir y aller. Leurs activités restent très limitées. À l'hôtel du Mejean, ils sont une cinquantaine à se partager des chambres à deux. Il y a une grande salle commune pour manger et se retrouver, avec un poste de télévision.

C'est une façon de découvrir la ville en courant mais aussi de sociabiliser

Lorsque Aliou, éducateur sportif de la structure MNA Coallia 34, leur propose de se relayer pour courir au marathon de Montpellier, beaucoup sont ravis et acceptent. "On s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui venaient d'arriver et qui ne connaissent pas la ville. C'est une façon de la découvrir en courant mais aussi de sociabiliser. La plupart des jeunes sont en attente de pouvoir aller à l'école notamment, donc c'est une façon de combler des trous et de prendre plaisir avec les éducateurs. Le dépassement de soi, toutes ces valeurs là", détaille Aliou.

A l'initiative du projet, Aliou, éducateur sportif de la structure MNA Coallia 34 à l'hôtel Mejean Copier

Parmi les participants, il y a Ousmane. Il a 16 ans et vient de Guinée Conakry, ça fait un mois qu'il attend ses papiers à l'hôtel pour pouvoir enfin faire son stage et aller à l'école : " j'aime faire du sport, ça donne la santé, je vais être un grand footballeur, dans l'équipe du Paris-Saint-Germain ! ", s'exclame-t-il.

Reportage de France Bleu Hérault à l'hôtel du Mejean à Lattes. Copier

La vie pour ces jeunes est souvent solitaire. Ils vont de logement en logement, perdant presque à chaque fois les amitiés qu'ils s'étaient crées. Alors pour Mamadou, ce marathon sera également l'occasion de rencontrer du monde. "D'habitude je cours tout seul, peut-être que je vais me faire des amis !", confie avec un large sourire ce garçon de 17 ans venu lui aussi de Guinée. Cela fait déjà 5 mois qu'il passe toutes ses nuits dans une chambre d'hôtel à deux pas de la zone commerciale de Lattes.