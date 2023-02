Une pétition conte la fermeture de l'école de musique de Lamastre

La réforme de la gestion des écoles de musique en Ardèche a du mal à passer. Le département a décidé de supprimer le syndicat mixte Ardèche Musique et Danse (AMD) qui finançait en partie les écoles de musique publiques en Ardèche. La structure n'existera plus le 31 décembre prochain. Le département a choisi de confier la gestion de ces écoles de musique aux intercommunalités tout en continuant à les financer partiellement.

Une mesure qui passe mal

La mesure a un peu de mal à passer auprès des intercommunalités. Mais elle ne passe du tout à Lamastre. Les élus de la communauté de communes du pays de Lamastre ont voté un "non" ferme et définitif. Ils refusent de reprendre la gestion de l'école de musique qui scolarise 52 enfants et adultes. La conséquence c'est que l'école pourrait fermer ses portes d'ici la fin de l'année.

Impossible de joindre les élus de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes du pays de Lamastre et le vice-président chargée de la culture n'ont pas répondu à nos sollicitations. Mais le président d'ADM, Marc-Antoine Quenette également vice-président du conseil départemental de l'Ardèche chargé des finances avance une explication : la communauté de communes du pays de Lamastre est une structure trop petite pour endosser cette compétence. Elle serait dans l'incapacité de faire face à la gestion de cette école. D'où leur décision.

Des parents en colère

Les parents d'élèves ont lancé une pétition. Le 13 février, 315 personnes avait signé cette pétition qui demande le maintien de l'école de musique. Les parents craignent de devoir faire plus de kilomètres pour garder le même service c'est-à-dire aller à Tain, Tournon, Guilherand-Granges ou au Cheylard pour trouver une structure équivalente.