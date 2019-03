Une pétition pour demander à la région Centre Val de Loire de mieux prendre en compte la culture dans sa politique

Centre, France

On n'a pas ou peu parlé de culture durant le grand débat. C'est de ce constat qu'est partie l'intersyndicale des employeurs du spectacle vivant pour lancer une pétition. Une absence des préoccupations du moment qui s'ajoute à un autre constat, précisé dans le texte de cette pétition : "nous faisons le constat amer que la prise en compte des arts et de la culture dans les politiques publiques n’a non seulement pas évolué mais qu’elle a reculé." Frédéric Maurin, responsable régional du SNSP, le syndicat national des scènes publiques s'explique. "Depuis quelques années, sur les derniers mandats de certains élus territoriaux, on a eu un glissement discret mais permanent d'une politique des arts et de la culture plus en faveur d'une politique d'attractivité du territoire dans lequel on va associer de l'animation patrimoniale et du divertissement commercial."

On veut rouvrir un débat avec l'ensemble des élus

"Souvent, l'élu à la culture est souvent en souffrance dans sa propre majorité" regrette Frédéric Maurin, qui pointe aussi les difficultés des intermittents du spectacle. "Ce qu'on sait par exemple pour le secteur des arts plastiques c'est que la commande publique est en forte baisse. Et on sait qu'il y a une grande souffrance du côté des plasticiens."