Une pétition pour que la Coupo Santo devienne un hymne de l'OM à chaque match au Vélodrome

Par Tony Selliez, France Bleu Provence, France Bleu Vaucluse et France Bleu

Et si l'hymne des Provençaux ne s'invitait plus seulement au gré du hasard les soirs de match de l'OM au stade Vélodrome, mais bien juste avant chaque rencontre ? C'est le rêve de passionnés, fans de l'OM et amoureux de leur langue. Ils l'ont raconté sur France Bleu Provence.