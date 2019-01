Une photographe s'immerge dans le quotidien de Serge et Jacqueline à Lille-Sud : un travail "de cœur et de partage"

Tourcoing, France

Serge et Jacqueline, ce sont deux Lillois, c'est aussi le nom d'une exposition à voir à Tourcoing en ce moment. Serge a 57 ans, Jacqueline 58, ils sont tous les deux de Lille-Sud, et c'est là qu'il y a trois ans et demi, ils croisent la route de Laure Vouters.

Cette photographe nordiste est alors en repérage, elle cherche son prochain sujet, sa prochaine histoire à raconter en images. Il se met à pleuvoir, elle s'abrite sous un porche, le couple est là, une discussion s'engage. Jacqueline s'exclame alors : "mais c'est notre histoire qu'il faut raconter, elle est tellement belle !".

Une histoire d'Amour retrouvé

Tous deux s'aiment depuis l'enfance, mais Serge était trop timide pour déclarer sa flamme. Jacqueline s'est mariée, puis elle est devenue veuve, et a retrouvé Serge. Voilà 10 ans qu'ils sont mariés.

C'est leur vie, leur amour, leur quotidien dans un quartier populaire que raconte les photos de Laure Vouters. Elle a passé beaucoup de temps avec eux, ces trois dernières années, fait pas moins de 8000 photos. Pour arriver à cette exposition d'une soixantaine de clichés qui montrent la vie simple et pleine de tendresse de Serge et Jacqueline.

Je me suis fait complètement adopter - Laure Vouters

Chaque photo est en fait un moment de vie capité sur le vif par Laure Vouters : "tout est spontané", explique la photographe, "c'est ça la grande richesse du travail. Je me suis fait complètement adopter, et mon appareil photo, ils l'ont, pour ainsi dire, jamais vu. J'étais là, avec mon regard, avec tout ce qu'ils me donnaient".

Tu nous as aimés, et nous on t'aime aussi - Jacqueline

Jacqueline est analphabète, donc raconter sa vie en images, ça a vraiment du sens. Serge est travailleur handicapé. Le monde de la photo et des expositions est très loin d'eux, et pourtant, ils vivent ça avec un grand naturel. "C'est une déclaration d'amour", lance Serge, les larmes aux yeux, "parce que j'aime ma femme". Jacqueline s'adresse alors à Laure Vouters, avec une désarmante simplicité : "tu nous as aimés, et nous on t'aime aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette réussite".

Avec ce travail, Laure Vouters a remporté le concours Sophot, concours de la photographie sociale et environnementale. Elle a ainsi pu exposer à Paris. Un livre avec les photos de Serge et Jacqueline a même été édité (disponible au Furet du Nord, et à la librairie Au temps lire, notamment). Et puis l'histoire continue : d'abord l'amitié qui est née entre eux-trois est solide, ils se voient régulièrement, Laure continue à faire des photos. Et puis le couple a maintenant envie d'écrire son histoire.

Serge et Jacqueline, exposition à voir jusqu'au 2 mars 2019 à la médiathèque André-Malraux de Tourcoing.