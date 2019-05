Une pièce crée à la Comédie de Saint-Étienne sélectionnée pour les Molières 2019

La pièce "J'ai pris mon père sur mes épaules", écrite et produite à la Comédie de Saint-Étienne, est nommée deux fois pour la cérémonie des Molières ce lundi.

Saint-Étienne, France

La Comédie de Saint-Étienne est à l'honneur des Molières 2019 ce lundi soir. Le spectacle "J'ai pris mon père sur mes épaules", produit et écrit à Saint-Étienne le 29 janvier 2019, est nommé dans deux catégories différentes. D'abord le prix de la "Comédienne dans un spectacle du Théâtre public" pour Rachida Brakni, et puis celui d'"Auteur francophone vivant" pour Fabrice Melquiot.

La pièce raconte le voyage tragi-comique au Portugal d'un père et de son fils et ça commence dans la banlieue stéphanoise.

"L'un des rares centre dramatique nationaux a être nommé aux Molières "

Après "Chapitre de la chute", et "Le retour des airs", c'est la troisième fois qu'une pièce est sélectionnée sous la direction d’Arnaud Meunier. Pour l'instant, il n'y a pas eu de récompense mais cette fois le metteur en scène et directeur de la Comédie a bon espoir.

"Je crois indubitablement a cette pièce", se réjouit Arnaud Meunier, metteur en scène de la pièce et directeur de la Comédie. "Il y a pas mal de concurrence en face mais l'important c'est la visibilité de Saint-Étienne", ajoute-t-il.

Le directeur de la Comédie de Saint-Étienne est persuadé que c'est un nouveau tremplin pour la Ville. "C'est une reconnaissance de Saint-Étienne globalement. Cela rend visible tout ce que nous faisons à la Comédie, c'est-à-dire créer des spectacle et les répéter avant d'aller en tournée. C'est une vraie reconnaissance de nos pairs", poursuit-il. Et preuve que la pièce a trouvé son publique, la troupe est en tournée dans toute la France depuis six mois .