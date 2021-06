Une pièce de théâtre décentralisée au nord de Nancy qui interroge la relation au temps

Le spectacle vivant redonne de la voix avec une saison 2021-2022 dévoilée par le théâtre de la Manufacture qui a retrouvé son public et ses horaires en soirée et va à la rencontre des Lorrains avec une pièce de théâtre décentralisée à Pagny-sur-Moselle et Loisy au nord de Nancy : «Pour quoi faire ?» une pièce sur la relation au temps avec la participation des habitants.

Pour Julia Vidit, qui a pris la direction de l’institution pendant la pandémie, «c'est une comédie populaire et en même temps profonde qui questionne tout le monde aujourd'hui. Le temps met à mal les humains depuis l'invention de l'horloge qui est un temps marchand et ça télescope ce qu'on vient de vivre, la pandémie, où l’on s’est retrouvé avec du temps à disposition».

Les équipes artistiques sont à la fois rouillées et dans un état d'excitation intense

La nouvelle directrice du centre dramatique national de Nancy vit une période hors norme après le confinement : «Les équipes artistiques sont chamboulée parce qu'elles n'ont pas rencontré de public depuis très longtemps donc elles sont à la fois rouillées et dans un état d'excitation intense et le public, lui aussi, est comme devant une nouveauté, quelque chose qu'il n'a pas vécu depuis longtemps».

Une pièce décentralisée à Pagny-sur-Moselle et à Loisy et il est important de sortir des murs du théâtre pour Julia Vidit, «ce projet lance une volonté de mettre en place progressivement une itinérance artistique pérenne sur Nancy, sa métropole et le département et à moyen terme sur la région Grand Est. Une errance artistique avec des formes qui sont écrites par des auteurs vivants et qui touchent des sujets qui me paraissent importants d’aborder pour penser ensemble le monde dans lequel nous vivons».

Des comédiens heureux de retrouver le public : «Je suis une jeune actrice, je suis impatiente et j'ai l'impression d'être dans les starting blocks» confie Amandine Audinot qui se retrouve dans le costume d'une livreuse Uber Eat qui pédale contre le temps pour gagner sa vie. Même impatience pour Anne Brionne qui lui donne la réplique : «On va enfin retrouver cette proximité avec les gens et pouvoir leur parler après la pièce, c'est quand même chaleureux de voir les réactions des gens tout de suite».

Une pièce écrite par Marylin Mattei et mise en scène par Julia Vidit après avoir interviewé des habitants de Pagny-sur-Moselle et du Luxembourg. Pour quoi faire ? Les 10 et 11 juilllet à Pagny-sur-Moselle et le 12 juillet à Loisy.