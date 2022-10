Une pièce maîtresse de l'Inguimbertine exposée au British Museum

C'est une pièce maîtresse de la bibliothèque-musée l'Inguimbertine de Carpentras (Vaucluse) qui a pris la direction du British Museum. Le célèbre musée propose à partir de vendredi une exposition pour célébrer le 200ième anniversaire du décryptage des hiéroglyphes. Haute de 53 centimètres, large de 40, cette stèle égypto-araméenne a la « spécificité de figurer un rite funéraire Egyptien et d’associer une écriture que l’on sait aujourd’hui être araméenne, la langue du Christ » affirme Jean-Yves Baudouy. Le responsable au sein de l’Inguimbertine des fonds patrimoniaux et du musée précise que longtemps les spécialistes n’arrivaient pas déchiffrer les écritures hiéroglyphiques « et ils pensaient qu’il existait une écriture cursive Egyptienne qui permettrait de le faire. C’est pour cela que cette stèle a beaucoup intéressée la communauté scientifique. Il faudra finalement attendre 1762 pour démontrer qu’il s’agissait d’une écriture araméenne».

"Une vraie fierté"

Découverte en 1704 en Egypte, la stèle de Taba a été datée par les archéologues entre le 5ième et le 3ième siècle avant notre Ere. Achetée par le marseillais Jean-Pierre Rigord, commissaire de la marine, cette stèle a été vendue à différents érudits provençaux avant d'arriver à Carpentras en 1744. Pièce maitresse du musée, elle se retrouve désormais pour plusieurs mois aux côtés de la non moins célèbre pierre de Rosette qui permis à Champollion de parvenir à déchiffrer l'écrire hiéroglyphique de l'Egypte ancienne. "Une véritable fierté qu'une pièce de Carpentras se retrouve au British Museum" estime Jean-Yves Baudouy. Le voyage Londonien de la "stèle" prendra fin le 29 janvier prochain.