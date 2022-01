Une pièce rare, un dessin de jeunesse de Paul Cézanne mis aux enchères à Reims

Les dessins des enfants Cézanne : à gauche, un soldat et une vieille femme, signé Paul Cézanne. A droite, un calvaire dessiné par sa soeur Marie.

C'est une pièce rare qui sera mise en vente aux enchères chez Ivoire, à Reims, le dimanche 13 mars 2022. Un dessin double face. Au verso, un soldat et une vieille femme, signé Paul Cézanne. Au recto, un calvaire dessiné au crayon noir par la soeur cadette de l'artiste peintre. Les deux enfants se partageaient le même carnet de dessins, daté des années 1856-1860. Paul Cézanne est né à Aix-en-Provence en 1839.

Soldat et vieille femme - Crédit : IVOIRE REIMS

Une formidable redécouverte pour la Maison Ivoire

Il a fallu deux années de recherches pour authentifier le dessin double-face, retrouvé lors d'une succession dans une famille du sud de la France, même si, en lettres noires, une inscription manuscrite indique que "le dessin ci-contre est bien un dessin original de mon grand-père Paul Cézanne ". Formule signée Jean-Pierre Cézanne. On sait maintenant que le dessin est issu d'un carnet incomplet aujourd'hui propriété de l'Israël Museum de Jérusalem.

Le dessin de Marie Cézanne - crédit : IVOIRE REIMS

Une valeur estimée entre 20.000 et 30.000 euros

Côté verso, le dessin de la main de Paul Cézanne représente une vieille femme assise, de face et pieds nus. Près d'elle, un soldat debout. Un dessin, précise la Maison Ivoire, dans un communiqué, issu du carnet Jérusalem "aux thèmes guerriers et probablement inspirés d'oeuvres de Maîtres anciens". Un dessin qu'Ivoire estime entre 20.000 et 30.000 euros.

La vente aux enchères aura lieu chez Ivoire à Reims le dimanche 13 mars.