Une pirogue carolingienne de 1200 ans a été extraite du lac du Bourget

Une pirogue carolingienne d'au moins sept mètres de large et un de long a été extirpée de l'eau mercredi 28 au matin à Aix-les-Bains. L’embarcation a ensuite été acheminée vers Grenoble, où elle sera conservée, avant de rejoindre le Musée Savoisien de Chambéry, normalement fin 2019.

Les archéologues estiment que cette pirogue a été construite il y a 1200 ans, sous Charlemagne, autour de l'an 800. La barque était immergée à la pointe de l'Ardre à Brison-Saint-Innocent.

Cela fait 28 ans que l'on connaît l'emplacement de la pirogue carolingienne qui gisait à 32 mètres de profondeur. Les équipes du DRASSM, le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, s'activent pour sortir l'embarcation depuis une quinzaine de jours.

L'opération a été très délicate : après avoir passé plus de 1200 ans dans les eaux du lac du Bourget, le bois peut-être très fragile. Il a donc fallu utiliser un coffre pour sortir la barque de l'eau. Le coffre a été ramené à la surface par de gros ballons d'air.

La barque est ramenée vers la surface par de gros ballons d'air, sous la surveillance de deux plongeurs. © Radio France - Martin Delacoux

Après plus de trois quart d'heure de travail, la pirogue est enfin posée sur la camion qui conduira l'ancien navire vers Grenoble, où elle sera traitée pour être conservée dans de bonnes conditions au laboratoire ARC-Nucléart. Le laboratoire est chargée de nettoyer l'objet historique, une période qui devrait durer un an et demi.

La barque sera ensuite intégrée au Musée Savoisien de Chambéry, à l'occasion de sa réouverture, prévue fin 2019. Cette pièce de la période carolingienne sera la grande nouveauté du musée, ainsi qu'un des rares témoignages savoyards de l'époque de Charlemagne.