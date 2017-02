Une piscine olympique nordique bientôt à Poitiers !

L'agglomération de Poitiers a dévoilé hier son projet de réalisation d'un bassin nordique de 50 m à l'air libre sur le site de la Ganterie sortie de terre en 1965 !

Il s'agit de remplacer aujourd'hui la piscine de 50 m couverte l'hiver par une énorme structure gonflable comme celles qui recouvrent les terrains de tennis. Coût total de l'investissement 6.4 millions d'euros pour 12 à 18 mois de travaux sur 2018/2019 !

Alaibn Claeys le président de Grand Poitiers sur le site de la Ganterie © Radio France - Vincent Hulin

La piscine de la Ganterie c'est aujourd'hui 3 bassins aquatiques 2 de 15 et 25 m de long qui sont couverts, et un de bassin olympique à l'exterieur couvert et qu'utilisent chaque année 170.000 nageurs. Ce bassin nordique sera ouvert à tous avec un bassin extérieur non couvert chauffé à 28 degrés et utilisable en hiver.

Sachant que le nouveau bassin olympique de plein air de la Ganterie continuera de profiter de la Patinoire. Car pour faire la glace, des compresseurs chauffent pour faire du froid, et cette chaleur produite passe sous la route et sert à chauffer l'eau des 3 bassins à 28 degrés.