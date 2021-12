Une piste cyclable de 51 kilomètres devrait voir le jour entre Sens et Troyes. Le principe de cet aménagement a été voté dans le cadre du Pôle métropolitain entre Sens, Troyes et Chaumont. Elle serait installée sur le trajet de l'ancienne voie ferrée.

Une piste cyclable de 51 kilomètres en projet sur l'ancienne voie ferrée entre Sens et Troyes

Une partie de cette ancienne voie ferrée a été recouverte dans le Sénonais, elle apparaît de nouveau ensuite dans la vallée de la Vanne. Et reste en bon état dans l'Aube.

Cela fait bien longtemps que cette voie ferrée entre Sens et Troyes n'a pas connu de voyageurs, le dernier trajet date de 1938, mais elle servait encore au transport du grain jusqu'en 2015, entre Molinons et Troyes. Plusieurs élus avaient à l'esprit d'utiliser de nouveau cet ouvrage pour la mobilité, notamment le vélo. Les réflexions ont convergé, dans cette zone à cheval entre deux intercommunalités, deux départements et même deux régions.

Le principe du projet validé par plusieurs structures

La SNCF vient de donner son accord pour le projet de piste cyclable. Et les financeurs sont là, indique la présidente de l'agglomération sénonaise, Marie-Louise Fort : "nous avons déjà l'adhésion des présidents des conseils départementaux de l'Yonne et de l'Aube, la région devrait financer puisque cela fait partie de ses projets et puis l'Union Européenne qui est très friande de projets structurants de liaisons de mobilité douce."

C'est la zone très rurale et légèrement vallonnée de la Vanne, à l'est de Sens, qui serait ainsi traversée, explique Sébastien Karcher, président de la communauté de communes Vanne et Pays d'Othe : "la voie apparaît au niveau du hameau du Petit-Villiers, au bord de la route départementale D660. La piste traverserait notamment les communes de Pont-sur-Vanne, Foissy-sur-Vanne, Villeneuve-l'Archevêque, partir ensuite en direction de Bagneaux, Flacy, puis vers Troyes."

Développer le tourisme et les mobilités douces

L'enjeu pour la Vanne et le Pays d'Othe est évidemment d'y développer une activité touristique selon Sébastien Karcher.

"Une piste cyclable, c'est une réelle visibilité touristique" - Sébastien Karcher, président de la communauté de communes Vanne et Pays d'Othe

Un coût estimé à plusieurs millions d'euros

Sur le plan pratique, les élus doivent encore décider si la piste cyclable serait installée sur la voie ferrée ou à côté et avec quel revêtement. Des détails importants quand il s'agira de chiffrer le coût de ce projet. La question du budget sera évidement cruciale pour ce grand projet puisqu'une piste cyclable coûte au minimum 50.000 euros du kilomètre mais souvent beaucoup plus, jusqu'à 200.000 euros voire 500.000 euros du kilomètre en zone urbaine. Multiplié par 51 kilomètres, ce projet nécessiterait donc au minimum 2,5 millions d'euros.