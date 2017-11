Une pizzeria toulonnaise reçoit le titre de "Vraie pizza napolitaine"

La Fabricca di Marco, pizzeria située sur le Cours Paul Lendrin à Toulon, fait son entrée dans l'association de la Vera Pizza Napoletane (Vraie pizza napolitaine). C'est seulement le quatrième restaurant français à recevoir cette distinction.

Ils sont 690 dans le monde et seulement 4 en France. Les restaurants honorés du titre de «vraie pizza napolitaine» sont rares. Cette distinction, sorte d'étoile Michelin de la pizza, signifie que les pizzas sont préparées suivant des règles très précises. «Il faut un type de tomates particulier, un four qui monte à 500 degrés parce que la pizza doit cuire 50 secondes entre 450 et 470 degrés, il y a un mode d'étalage particulier, et la pizza ne doit pas dépasser les 35 centimètres de diamètre», liste Marco Casola, propriétaire de La Fabbrica di Marco.

Les prix des pizzas de la Fabrica di Marco varient entre 10€ et 17€. © Radio France - Sophie Glotin

«C'est une autre expérience» Elisabeth, une cliente

Le toulonnais a reçu le titre cette semaine, «une grande fierté», qui récompense deux ans de formation à Naples auprès des meilleurs pizzaïolos du monde. La pizza napolitaine, protégée par une Appellation d'Origine Contrôlée, peut surprendre le consommateur. Elle ne contient ni sauce tomate ni emmental. Elisabeth, une cliente, parle même d'une «autre expérience».