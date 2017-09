Une Plaine des Sports tous publics à Saint Paul lès Dax !

Ce samedi, est inaugurée la gigantesque Plaine des sports de Saint Paul lès Dax (Landes), avec pas moins de cinq terrains. Un écrin sans équivalent destiné à toutes les pratiques sportives.

Saint Paul lès Dax veut prouver au monde entier, ou plus modestement à ses habitants, qu'elle n'a rien à envier à sa voisine, la sous-préfecture, Dax.

Après quatre ans de travaux, la Plaine des Sports est inaugurée ce samedi avec une journée entière d’activités sportives gratuites dans ce nouvel équipement situé le long de la deux fois deux voies Dax – Mont de Marsan, la RD824.

Tous publics, tous niveaux

C’est un investissement colossal : 10 millions et demi d’euros dont quasiment un tiers est pris en charge par la communauté de communes du Grand Dax. Les clubs de sport et les particuliers vont profiter d’une immense aire sportive de neuf hectares avec pas moins de cinq terrains. Une piste de randonnée de deux kilomètres et demi relie la Plaine au Lac de Christus.

Tribune d'honneur © Radio France - Christophe Van Veen

Le cœur de la Plaine est un terrain d’honneur surplombé par une tribune de 500 places, mais aussi deux terrains d’entrainement (un en gazon, un en synthétique) , un demi terrain pour les jeunes, et enfin un espace multi-activités ceint d’une piste d’athlétisme, en libre accès pour les familles. On peut tâter du basket et du handball. On n’oublie pas l’aire de jeux pour enfants ou encore des appareils de musculation en plein air.

Les deux clubs saint paulois de foot et de rugby vont se régaler, surtout le foot qui avait dû abandonner ses terrains pour la construction du collège Mitterrand.

Les filets géants pour empêcher les ballons de tomber sur la deux fois deux voies © Radio France - Christophe Van Veen

Journée spéciale pour l'inauguration de 10 h à 18 heures, ce samedi 23 septembre. Discours et ruban coupé le matin, avant des activités pour tous à partir de 14 heures.