Une planche d'"Astérix en Hispanie" mise en vente aux enchères ce mercredi

La maison Daniel Maghen met en vente aux enchères une planche dessinée de la main d'Albert Uderzo ce mercredi. Il s'agit d'une planche du quatorzième album d'Uderzo et Goscinny, sorti en 1969 : "Astérix en Hispanie". Cette planche, à l'encre de Chine, est estimée entre 130.000 et 150.000 euros.

Le record pour un dessin d'Uderzo est l'illustration de couverture de l'album "Le Tour de Gaule", à la gouache et aux encres de couleur, vendu 1,449 million d'euros frais compris en 2017.

"Une saynète parfaite"

La planche illustre la rencontre entre Astérix et Obélix (et Idefix !) et le jeune Pépé, un enfant ibère que les Romains ont enlevé et emmené en Armorique, près de l'irréductible village gaulois. Elle est dédicacée par l'auteur à un journaliste, Bernard Delattre, à l'occasion de son anniversaire.

Pour la maison Daniel Maghen , cette planche est "une saynète parfaite avec ses Romains grotesques victimes des baffes de nos Gaulois, est caractéristique du talent d'Albert Uderzo, capable de rajouter des gags aux gags de René Goscinny".

Les enchères de ce mercredi, consacrées à la bande dessinée, sont aussi l'occasion d'acheter des dessins de Goldorak, par Go Nagai, et Astroboy, par Osamu Tezuka.