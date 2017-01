Une plaque de rue en breton : une première à Nantes

Une première plaque de rue bilingue (français-breton) a été dévoilée jeudi à Nantes, il s'agit de la rue du Château dans le centre historique.

La première plaque bilingue (français-breton) a été dévoilée ce jeudi dans le coeur historique de Nantes, c'est la première étape du développement d'une signalétique bretonne dans la capitale historique (et non administrative) de la Bretagne. Sur le mur d'un immeuble une plaque bleue désigne désormais la rue du Château en même temps que Straed ar'Chastell. La mention en français et séparée par un trait de la mention en breton.

Des plaques en deux langues dans tout le coeur historique

Les passants étaient partagés jeudi après-midi en découvrant cette nouvelle plaque de rue, mais globalement ils apprécient l'initiative, "ça fait un peu bizarre mais c'est sympa", commentait une dame. "Au moins on sait comment s'écrit le mot château en breton !", plaisantait un jeune homme.

D'autres plaques de rues en deux langues seront posés dans le quartier Bouffay, qui est le coeur historique de la ville, ainsi que dans les rues situées autour des écoles bilingues, selon le conseiller municipal chargé de la diversité linguistique, Pierre-Emmanuel Marais.