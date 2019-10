Une plongée dans les contes et légendes à la Fête de la sorcière à Villeneuve-d'Ascq

La Fête de la sorcière se déroule les samedi 26 et dimanche 27 octobre au musée de Plein air de Villeneuve-d'Ascq. Spectacles, village médiéval et concerts sont au programme de cette 10e édition. Un événement qui attire aussi bien les enfants que leurs parents, quelques jours avant Halloween.

Même si Halloween a lieu le 31 octobre, la fête a déjà commencé à Villeneuve-d'Ascq. Pour la dixième édition de la Fête de la sorcière, les visiteurs peuvent découvrir des animations comme des spectacles de marionnettes, des déambulations festives mais aussi des concerts.

Sur place, les visiteurs peuvent admirer un village médiéval. © Radio France - Hortense Crépin

Pour jouer le jeu jusqu'au bout, certaines familles sont venues déguisées. C'est le cas de Jessica, qui a pris autant de plaisir à enfiler un costume de sorcière que ses enfants : "On retombe un petit peu en enfance. C'est quelque chose qui fait rêver et qui nous replonge dans l'imaginaire".

Un avant-goût d'Halloween pour beaucoup d'enfants qui ont enfilé leur costume. © Radio France - Hortense Crépin

Le musée de plein air transformé en livre imaginaire"

Pour Romain Plichon, président de La Guilde Dòl Hròkr, l'association chargée de la programmation artistique de l'événement, il s'agit de plonger les visiteurs dans un univers féerique : "On rencontre plein d'habitants du peuple féerique tous différents, tous beaux, _parfois gentiment effrayants_." et résume l'esprit de cette Fête : "Comme dans l'histoire sans fin, on rentre dans un livre et on peut dire que le musée de Plein air s'est transformé en livre imaginaire".

La citrouille, un des incontournables du décor de la Fête de la sorcière. © Radio France - Hortense Crépin

L'an dernier, la Fête de la sorcière a attiré plus de 30 000 visiteurs tout au long du week-end.