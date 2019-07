EN IMAGES - Une pluie de naissances à Planète sauvage

Port-Saint-Père, France

Après les deux petits oursons nés à la fin de l'hiver, Planète sauvage, le parc animalier de Port-Saint-Père annonce de nombreuses naissances ces dernieres semaines : des loups, des élans, des antilopes et un petit bison.

Quatre loups arctiques

Les loups arctiques viennent ainsi de donner naissance à leur troisième portée. Quatre petits louveteaux ont pointé le bout de leur truffe à la fin du mois de mai. Depuis, les parents ont creusé plusieurs tanières dans l'enclos pour élever les petits. L’ensemble de la meute et les soigneurs participent à l’élevage des jeunes mais surtout la mère Mahala, le père Odin et le frère de Mahala, Anoki.

Le loup arctique est une sous-espèce de la famille des canidés, de l'espèce Canis lupus qui comprend les loups et les chiens. Il est plus petit que les autres espèces de loups. Le loup arctique vit habituellement dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord (le nord du Canada, de l'Alaska, du Groenland).

Les parents des louveteaux ont creusé des tanières dans leur enclos - Planète sauvage

Quatre bébés addax et un oryx

Quatre bébés addax (un mâle et trois femelles) sont eux aussi nés en mai dernier. L'addax est une antilope à nez tacheté, une espèce en danger d'extinction. Désormais, le groupe d’addax de Planète sauvage compte 16 individus. C'est l’un des plus importants en Europe.

L'addax, ou antilope à nez tacheté - Planète sauvage

Un jeune mâle oryx algazelle a aussi vu le jour début juin. Les derniers oryx ont disparu au début des années 90. Il ne reste que quelques dizaines d’addax au Niger et au Tchad en Afrique. Ils font désormais partie de programmes d’élevage européen. C'est une espèce endémique de l'Afrique, quasiment éteinte à l'état sauvage et qui vit dans plusieurs différentes régions isolées du Sahara. C'est l’antilope la plus adaptée aux déserts car elle est capable de vivre dans des endroits extrêmement arides.

L'oryx a disparu à l'état sauvage - Planète sauvage

Trois élans du Cap

La famille Planète sauvage s'est aussi agrandie avec trois élands du Cap. Il s'agit d'une des plus grandes antilopes africaines. Les femelles pèsent environ 300 kg et les mâles autour de 600 kg. Malgré leur taille imposante, ils sont capables de faire des bonds impressionnants, jusqu'à 2 mètres de haut !

Les élans du Cap sont l'une des plus grosses antilopes africaines - Planète sauvage

Un petit bison des bois

Et puis un an et un jour après la naissance de son dernier petit, la femelle bison des bois "Freitag" a donné naissance à un petit mâle le 24 mai dernier. Les bisons, qui partagent leur territoire avec les ours, sont très protecteurs avec le jeune qui dont la fourrure est rousse à la naissance. Le bison des bois est une sous-espèce du bison d'Amérique du Nord qui vit dans la taïga nord-américaine. Plus massif que le bison des plaines, le bison des bois est le plus gros mammifère terrestre d'Amérique du Nord.

Le petit bison des bois est roux à la naissance - Planète sauvage