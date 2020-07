Une plume de dinosaure au musée de Poitiers

Les trésors issus des fouilles de la ligne LGV Tours-Bordeaux sont présentés au grand public dans des vitrines, jusqu'au 6 décembre sous forme de vidéos interactives, et autres dispositifs multimédias avec des pépites comme : une plume de dinosaure fossilisée, des gisements de fossiles.

300 km de lignes et plus de 3 500 hectares d'emprise sur ce tracé autrement dit une sacrée opportunité pour les archéologues pour en savoir plus sur l'occupation de ces territoires depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Des fouilles qui se sont déroulées de 2009 à 2013.

On en sait plus sur l'habitat de l'homme © Radio France - Vincent Hulin

Liséa à qui on doit les travaux sur la ligne de Ste Maure-de-Touraine à Bordeaux a permis à des archéologues de fouiller les sites sur les 300 km, parmi eux Xavier Valentin, spécialiste de la paléontologie a pu travailler pendant les travaux mais sans gêner les travaux notamment les week-ends et jours fériés, et les résultats sont à la hauteur des attentes :" J'aurais jamais espéré qu'on trouve de tels fossiles et on a pu découvrir de nouveaux sites comme à Jaunay-Marigny, un site de 100 millions d'années avec un herbier conservé avec une grosse diversité de plantes, des plaques avec des ailes d'insectes et aussi les fameuses plumes de dinosaures, des gisements comme ça, il n'y en a que 4 ou 5 dans le monde".