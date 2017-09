Une porte, une ronde, une balade… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Du cuir, des bastides, des pompiers, un Maquis et notre patrimoine ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Les Portes du Cuir s’ouvrent à Nontron jusqu’à dimanche

Les rencontres de la filière cuir vous proposent à Nontron jusqu’à dimanche expositions, vente, ateliers et conférences. Plus de 70 exposants proposent au grand public des démonstrations en permanence, des ateliers d’initiation, de nombreuses projections documentaires et une librairie spécialisée. Cette 5ème édition est également l’occasion d’associer le cuir au bois. Samedi, 15h : conférence grand public « L’attrait des couleurs » à l’Espace projections et conférences.

Ronde des bastides, ce week-end

Les communes de Villeréal, Monflanquin, Villefranche-du-Périgord et Monpazier organisent la Ronde des bastides en fête jusqu’à dimanche, avec le soutien de la fédération régionale des bastides d'Aquitaine. Le samedi au matin, rencontre des bastides à Monflanquin avec des conférences et une table ronde sur les bastides d'hier à aujourd'hui, animée par Jean Baucou, président de la fédération régionale. L'après-midi, visite en bus des 4 bastides. Le soir, repas à Villeréal et concert à 21h du groupe Peiraguda. Dimanche, animations dans chacune des bastides autour d'un thème : le goût à Villefranche-du-Périgord, le cheval à Villeréal, l'innovation à Monflanquin, l'artisanat d'art à Monpazier.

Congrès Départemental des sapeurs-pompiers de la Dordogne à Périgueux, samedi

Un « Congrès », oui, mais bon… Normalement, un congrès est une réunion solennelle ou une assemblée de personnes compétentes pour débattre d'une question ; rien de bien ludique, a priori. Sauf que samedi les Sapeurs-Pompiers de la Dordogne vous convient à une vraie belle fête populaire autour d’eux. A partir de 14h, les soldats du feu périgourdins seront en effet prêts à vous accueillir en famille au cœur du centre-ville, sur l’esplanade Badinter et la place André Maurois. Petits et grands pourront profiter des animations, découvrir et s’informer autour de démonstrations, de manœuvres spectaculaires, d’expositions de véhicules et de stands. Particularité de cette édition 2017, une présentation des différentes spécialités présentes dans le département vous sera faite avec les Sauveteurs aquatiques et plongeurs, le GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux), les Risques chimiques, le Sauvetage et le déblaiement. Après les discours officiels à 17h, vous assisterez à 18h à une cérémonie non moins officielle, puis au défilé de nombreux véhicules opérationnels sur les boulevards. L’entrée sera naturellement libre et gratuite sur l’esplanade Badinter de Périgueux, samedi dès 14h.

Balade Maquisarde à Terrasson samedi

Cette manifestation se déroulera samedi à partir de 19h sur un parcours historique d'une dizaine de kilomètres, retraçant une partie de l'aventure des Maquis et groupes de Résistants du secteur de Terrasson et Condat-sur-Vézère. Lors de cette balade, vous vous retrouverez projeté en juillet 1944, alors que la France commence sa libération après un printemps sanglant, en compagnie du corps franc du groupe FFI « Camille » (un groupe imaginaire créé pour l'occasion). Vous y découvrirez la vie de ses hommes et de ses femmes qui ont fait le sacrifice de leur jeunesse pour la plus noble des causes, leur quotidien dur et périlleux entre mouchards, forces vichystes et occupants, mais aussi leur colère et leurs espoirs... En chemin, vous ferez la connaissance du lieutenant Camille (le Terrassonnais), de Fernand (le métallo parisien), d’Albert (l’apprenti cheminot du Lot), de Diégo (le réfugié espagnol), ou encore de Lucienne (la jeune paysanne agent de liaison). Cette manifestation est l'occasion de se souvenir d'une époque trouble, entre désastres et gloire, si loin déjà et pourtant si proche de nous. Prévoyez chaussures, vêtements adaptés et lampes et prenez samedi à 19h le départ de ce circuit de 10km et d’environ 4h place de Genouillac à Terrasson, à la billetterie des Jardins de l'Imaginaire. La balade est à 3 euros, est non adaptée aux enfants de moins de 6 ans, et vous pouvez vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme de Terrasson : 05 53 50 37 56.

Apéro-conférence sur le patrimoine à Sarlat samedi

Le patrimoine désignerait un ensemble de biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique et historique ou une valeur universelle. Cette définition est très insuffisante pour décrire les multiples facettes du patrimoine de la Dordogne, et toutes les interrogations que suscite sa conservation. Le Périgord appartient à ces très rares territoires qui ont pu conserver, dans leur continuité, vestiges et traces de l’activité humaine. Et, si nous sommes aujourd’hui les dépositaires de cet inventaire hallucinant, précieux et fragile, nous en sommes également comptables. Nous avons la charge de transmettre au reste du monde cet exceptionnel héritage, tout en le protégeant. Mais comment ? Pourquoi ? Pour qui ? « Préhistorique, médiéval ou contemporain : conserver et transmettre ces patrimoines ? »… Cette conférence vous attend samedi, 18h, au Centre culturel de Sarlat ; l’entrée est libre (bien que la réservation soit souhaitée au 05 53 31 09 49).