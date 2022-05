Une première édition de la fête de la bière à Captieux

Six brasseurs artisanaux et locaux étaient réunis ce dimanche à Captieux pour faire découvrir leurs produits. La ferme des Filles accueillait une fête de la bière, où des dizaines de personnes se sont rendues.

Bières brunes, blondes, blanches, rousses, il y en avait pour tous les goûts ce dimanche à Captieux. La ferme des Filles accueillait une fête de la bière ou "Festi'bières", avec six brasseries artisanales présentes. Sous des tentes, pour se protéger du soleil, les exposants présents ont fait découvrir leurs boissons aux visiteurs. Mais aussi des produits dérivés de la bière, comme une gelée à la bière ou encore des céréales à base des déchets du brassage. Les visiteurs sont venus nombreux, pour déguster une pinte ou plusieurs. "Il y a de la place pour tout le monde, autant le vin que la bière en Gironde" glisse l'organisateur, Alexandre Thiria.

Tous les exposants venaient de Gironde. Chacun derrière son stand, les brasseurs et brasseuses présentaient leur produit-phare. Comme les deux Véro de la brasserie "Y'a une sorcière dans ma bière", et leur bière nommée "Bariotte" inspirée de Barie, leur village dans le Réolais. Un élixir au goût de pomme et de kiwi, à déguster avec modération.