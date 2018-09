Laval, France

C’est une première : l’organisation d’une randonnée nautique, de 13 kilomètres sur les flots de la Mayenne, relier Montflours à Laval. Descent’in Mayenne : c’est le nom de cet événement qui aura lieu le samedi 29 septembre. Il est organisé par le comité départemental de Canoé Kayak.

Au programme : le franchissement de trois écluses le matin, trois autres barrages l'après-midi. Ce projet on le doit notamment à Didier Le Blanc, le président du comité Canoé Kayak Mayenne. "Le départ se fera groupé vers 10h45 au niveau de la guinguette à Montflours et l'arrivée vers Laval sera aux alentours de 17h". A la pause déjeuner, un pique-nique sera organisé à Saint-Jean-sur-Mayenne, avec un apéritif offert.

Une randonnée nautique... sans eau

Cette première édition sur la Mayenne sera particulière, puisqu'il faudra faire avec les écourues de la rivière. Ce qui n'est pas sans conséquence pour l'événement. "On ne peut faire voguer que les embarcations portables, en dur, gonflables, des kayaks en résine, des canoës et des paddles". Vous pouvez venir avec votre embarcation ou en louer une au centre nautique de Laval, c’est ouvert à tous, licenciés ou non. "Cette année, nous ne pouvons pas accepter les pirogues, les dragon boats ou les canoës à neuf places. 30 centimètres d'eau nous suffisent, même si ce sera quand même un peu spécial".

"Un dépaysement total"

Une expérience inoubliable promet Dominique Barroche, membre du club de Canoé Kayak de Laval. "Nous allons accompagner tous les participants, les guider, les initier pour certains. Le but c'est aussi de découvrir d'une autre manière la vallée de la Mayenne. Voir toutes les animaux, le paysage et les moulins qui sont tout au long de la rivière qu'on ne peut pas voir depuis la route et le halage. D'autant que quand on est sur l'eau, c'est un dépaysement total".

Les organisateurs espèrent d'ailleurs pérenniser cet événement chaque année. Le comité Canoé Kayak du département souhaite également développer en parallèle de cette randonnée loisirs, un raid sportif, une course dans les prochaines années.

INFOS PRATIQUES

Descent’in Mayenne, samedi 29 septembre. Départ à 10h45 de Montflours direction laval. Inscriptions : desenct.in.mayenne@free.fr ou contacter le comité départemental de Canoë Kayak en Mayenne.