Une première en Méditerranée : le blockhaus de Torreilles inscrit aux monuments historiques

Torreilles, France

A première vue, un œil non averti pourrait n'y voir qu'une grosse verrue de béton recouverte de tags. Pourtant, les fortifications allemandes de la plage de Torreilles constituent un patrimoine remarquable. Cet ensemble de blockhaus a été conservé dans son intégralité, ce qui est rarissime sur le littoral méditerranéen. Construit par les allemands pendant la seconde guerre mondiale, ces fortifications avaient pour but de surveiller le littoral et d'empêcher tout débarquement.

« Le développement du tourisme a entraîné la destruction de la plupart de ces ouvrages dans les années 60 », explique Guillem Castellvi, archéologue spécialiste des fortifications allemandes, « le site de Torreilles est donc exceptionnel. Il présente la particularité d’avoir conservé l’ensemble de ses 14 ouvrages : une casemate, des abris, des citernes et des bâtiments de stockage… ».

Il s’en est fallu de peu pour que le site de Toreilles ne soit lui aussi détruit en 2013. La DDTM avait lancé un avis de destruction. C’est grâce à la mobilisation de plusieurs spécialistes du patrimoine que les blockhaus ont été sauvés.

« Cette inscription aux monuments historiques, c’est aussi une manière de rendre hommage à nos grands-parents », estime Guillem Castellvi. Il rappelle que ces fortifications ont été édifiées à la pelle et à la pioche par des habitants de Torreilles, réquisitionnés dans le cadre du service du travail obligatoire. A 86 ans, Maurice Rabat se souvient : « Je n’avais que 11 ans mais je sais que chaque jour une vingtaine de torreillans devaient se présenter sur la place du village »

Le blockhaus en chiffres

385 mètres cubes de béton

17 tonnes de tiges d'acier fileté

4,1 tonnes de ferraillage

50 soldats occupaient ce point d’appui

Recouvert de tags, le blockhaus principal de Torreilles constitue cependant un patrimoine rare et remarquable © Radio France - François DAVID

Désormais, la mairie de Torreilles souhaite mettre en valeur cet ensemble de fortification, le réhabiliter et l’ouvrir au public. « A terme, Le blockhaus principal devrait accueillir un espace mémoriel, et pendant la saison, une galerie d'art éphémère », explique le maire Marc Médina.