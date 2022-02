Une première mondiale à Paris : des dessins originaux du Petit Prince exposés au musée des Arts Décoratifs

Ils n'avaient jamais quitté New York, ils n'avaient jamais été exposés au public en dehors de New-York : des dessins originaux du Petit Prince de Saint-Exupéry vont être présentés à Paris, au musée des Arts décoratifs, du 17 février au 26 juin 2022. Cette exposition intitulée "A la rencontre du Petit Prince", à ne pas manquer, est une première mondiale.

Les œuvres sont arrivées dans un avion d'Air France qui s'est posé à Roissy mardi. L'arrière petit neveu de l'écrivain était aussi du voyage. La conservatrice du musée des Arts Décoratifs était présente sur le tarmac pour accueillir le "trésor".

Des dessins originaux et le manuscrit du Petit Prince à découvrir

Pour accompagner les 30 feuillets du manuscrit original du Petit Prince, qui appartient à la Morgan Library et Museum de New York, et qui est le clou de cette exposition, près de 600 pièces rendant hommage à Saint-Exupéry, aquarelles, dessins, affiches, photos, lettres, documents, seront aussi présentées au musée des Arts Décoratifs.

Le Petit Prince - Editions Gallimard

Le dessin le plus iconique est le Petit Prince en tenue de prince. Cette aquarelle de Saint-Exupéry date de 1942.

C'est le dessin le plus connu de la collection et le plus connu au monde, affirme l'arrière petit neveu de Saint-Exupéry qui est aussi le directeur de sa succession. Ce dessin fait partie d'une collection privée et c'est la première fois qu'il est montré au public.

Des originaux très fragiles

Le Petit Prince a été écrit et publié en 1943. L'auteur est alors en exil aux États-Unis à New-York. Son livre ne sera publié en France qu'en 1946.

Le Petit Prince est un personnage que Saint-Exupéry va dessiner durant des années avant de lui consacrer un livre entier. Avant de repartir en France avec son avion pour faire la guerre, Saint-Exupéry a laissé son manuscrit sur place à des amis. Jusqu'à présent, ce manuscrit n'avait jamais quitté sa ville natale.

L'auteur faisait ses aquarelles sur du papier très fin, du papier pelure d'oignon, qui est très fragile. Il alternait écrits et dessins.

Le petit prince assis sur son astéroïde, devant un parterre de fleurs. - Fondation JMP pour LPP

Les 141 feuillets sont conservés à la Morgan Library qui le considère comme une pièce inestimable. On y voit ce petit garçon blond avec sa grande écharpe mais aussi des sujets étonnants comme des escargots volants qui auraient laissé leur place au renard pour l'édition destinée au public, indique le conservateur américain.

Le petit Prince phénomène de l'édition mondiale

Le Petit Prince a déjà été vendu à plus de 200 millions d'exemplaires et les achats sont toujours très nombreux. À ce jour, c'est le livre le plus traduit, après la Bible, avec près de 490 traductions.

Première édition du Petit Prince Reynal & Hitchcock New York (en français)1943 - Fondation JMP pour LPP

Le Petit Prince est le dernier ouvrage édité du vivant de Saint-Exupéry.