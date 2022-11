Une première saison prometteuse pour le Petit train de La Mure

La première saison pleine du Petit Train de la Mure, qui a été relancé au milieu de l'été 2021, s'est achevé dimanche 6 octobre sur un bilan plutôt positif. Selon la société Edeis, qui gère l'équipement, le train touristique a attiré 48 000 personnes en allers-retours depuis le mois d'avril. En 2021 il en avait effectué 22 000 sur une moitié de saison. C'est donc une bonne saison - fortement portée par les mois de juillet et d'août - que vient de vivre le Petit train même si l'objectif des "100 000 voyageurs par an d'ici 5 ans" affiché lors de son lancement par Edeis et le Conseil départemental de l'Isère est encore loin.

Un calendrier d'ouverture élargi pour août 2023

En ce qui concerne l’origine des passagers, Edeis précise que "la moitié des passagers sont originaires de l’Isère, 20 % sont originaires de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 27% des autres régions françaises et 3% de l’étranger". Plus d'un voyageur sur cinq a également choisi de réserver des billets "combinés" Petit train/Musée de la Mine Image. Ce qui a pour effet de confirmer la tendance au renouveau entrevue cet été pour le musée de La Motte-d'Aveillans, consacré à l'histoire minière du plateau Matheysin. Sans plus de précision pour l'instant Edeis explique que "de nouveaux produits touristiques avec des partenaires locaux sont en cours de développement pour la saison prochaine" et que "la société du Train de la Mure prévoit [...] d’élargir son calendrier pour accueillir un plus grand nombre de voyageurs, notamment au mois d’août avec une ouverture 7 jours sur 7" en 2023.