Une première saison prometteuse pour la piscine du lac de Saint-Pardoux

En pleine période estivale la fréquentation est plutôt satisfaisante à la nouvelle piscine de Saint-Pardoux qui a ouvert ses portes au printemps. Le nouvel équipement qui avait suscité tant de polémiques au sein du conseil départemental de la Haute-Vienne semble avoir su trouver son public

Plus de 10 000 entrées en juin et autant en juillet avec l'arrivée des vacanciers ... et un mois d’août où ils étaient déjà plus de 4500 dés la première semaine à venir piquer une petite tête dans la piscine, le premier bilan est plutôt satisfaisant pour Gilles Jacquemart le responsable des maîtres nageurs.

"ça a plutôt bien commencé" souligne t-il . "Même quand il fait très beau il y a autant de gens qui se baignent dans le lac que dans la piscine où ils viennent profiter des espaces ludiques extérieurs et du grand toboggan pour les amateurs de sensations"

Beaucoup de curieux viennent se renseigner pour les activités de la rentrée

Si les vacanciers sont déjà nombreux à avoir goutté aux plaisirs de la nouvelle piscine, il y a aussi les habitants des communes voisines dont beaucoup viennent pour l'instant en curieux pour découvrir les lieux et se renseigner comme Marie-Françoise , une habitante de Compreignac "Je veux faire de l'aquagym à la rentrée et pour l'instant je suis venue chercher des informations sur les tarifs" et elle se dit ravie que cet équipement soit à proximité de chez elle alors qu'auparavant elle allait jusqu'à Limoges. " L' avantage de cet équipement c'est que nous avons un bassin couvert et que même l'été, quand le temps n'est pas trop clément le public peut venir se baigner" explique encore le responsable des maîtres-nageurs.

Une rentrée de septembre où il faudra faire avec la présence de nombreux scolaires du nord de la Haute-Vienne