Une production de cinéma cherche une ferme en Creuse pour un tournage en fin d'année

Et si votre ferme passait au cinéma ? La production du film Un Monde violent (titre provisoire), réalisé par Maxime Caperan, cherche une exploitation dans laquelle s'installer, pendant six semaines, le temps du tournage. Voici ce que recherche l'équipe du long-métrage : "Nous recherchons un corps de ferme pour un tournage de deux semaines entre octobre et décembre prochain. La maison doit être "dans son jus" d'un style ancien et doit contenir un grand salon, une cuisine séparée avec à l'étage une chambre ainsi qu'une salle de bain. Elle doit donner sur une cour avec une stabulation. "

Le tournage serait de deux semaines dans la ferme, mais pour des raisons pratiques, l'équipe voudrait y poser ses caméras pendant six semaines, le temps de la production. Voici le synopsis du film : "Deux frères, Sam et Paul, préparateurs de commande en Creuse, organisent le braquage d’un poids lourd rempli de smartphones. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, les deux frères s’enfoncent dans une spirale de violence dont nul ne sortira indemne."

Si vous pensez que votre ferme fait l'affaire, vous pouvez contacter Valentin Jolivot, le chargé des repérages, au 06 25 16 90 32