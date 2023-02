Une programmation d'enfer pour les 20 ans du Festival "Au Fil du Son" à Civray

Pour son 20e anniversaire, le festival "Au fil du Son" à Civray dans la Vienne, a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Et c'est un euphémisme. Pour l'édition 2023 qui aura lieu du 27 au 29 juillet prochain, les organisateurs placent la barre très haut. On savait déjà qu'Angèle, le rappeur Lorenzo et le groupe de reggae français Dub Inc seraient de la fête. L'affiche se complète encore un peu plus. "Au fil du Son" annonce la présence de M. Rien que ça ! Le chanteur français avait fait un tabac lors de son passage à l'Arena Futuroscope en novembre, ce sera certainement encore le cas en juillet à Civray. On peut lui faire confiance...

De nouveaux noms et une billetterie ouverte

Adé , Aloïse Sauvage , Astéréotypie , Suzane et Tiakola seront aussi de la fête cette année. Et pour que cette fête soit encore plus belle, douze nouveaux noms seront annoncés prochainement. Bref, ce n'est pas cette année qu'il faudra quitter la Vienne fin juillet. D'ailleurs, la billetterie est déjà ouverte. Alors, faites-vous plaisir !