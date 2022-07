Une proposition de loi azuréenne pour protéger le patrimoine culinaire local

La sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp, et les associations Collectif Cuisine Niçoise et Toqualoi se mobilisent pour protéger le patrimoine culinaire de la région niçoise mais aussi en fait toutes les cuisines locales de France.

La sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp et les représentants des associations Collectif Cuisine Niçoise et Toqualoi étaient réunis à Villefranche pour présenter leur projet

En France on peut protéger un livre, un tableau, mais pas une recette de cuisine

Un Pan Bagnat au poulet ou une salade niçoise au riz, ça vous choque? Si vous êtes attachée à la cuisine nissarde vous avez sûrement senti un pincement au coeur à la lecture de ces propositions culinaires. C'est exactement ce qui a poussé les association Collectif Cuisine Niçoise et Toqualoi à tenter de faire changer la loi pour protéger les recettes de la cuisine traditionnelle. Parce qu'en France, les plats régionaux ne sont protégés par aucun texte. Franck Viano, du collectif cuisine niçoise résume: "En France on peut protéger un livre, un tableau mais pas une recette de cuisine".

Et la conséquence première, c'est que dans les rayons de supermarchés, l'on peut acheter des plats traditionnels comme la salade niçoise avec des ingrédients qui n'auraient jamais du figurer dans la recette. Les défenseurs de la cuisine locale dénoncent une tromperie sur la marchandise. C'est le constat qui a motivé la sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio-Fontimp à se saisir du sujet. "La cuisine fait partie des traditions et des identités régionales, et ce sont toutes ces identités qui font la France".

Aucun texte de loi n'existant pour la cuisine, il faut être créatif, et c'est le rôle de Me Thimothée Fringans-Ozanne, qui s'occupe du côté légal de la proposition de loi. Elle propose un système "sui generis" cela veut dire créé sur mesure tout spécialement pour ce sujet, fondé sur le droit des brevets. Une certification serait attribuée à certaines recettes, dont la reproduction sous le nom déterminé devrait répondre précisément à la recette établie.

La sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp a d'abord interpellé le gouvernement par une question écrite. La proposition de loi pour la protection des cuisines régionales est en cours de finition avant d'être déposée.