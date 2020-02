Une quarantaine d'auteurs attendus à l'Envolée des livres à Châteauroux

Comme chaque année, les 25 et 26 avril prochains, Châteauroux proposera son grand salon du livre : l'Envolée des livres. Pour cette 14ème édition, c'est une version renouvelée qui va être mise en place.

Châteauroux, France

A vos agendas : vous pouvez déjà prendre date pour la 14ème édition de l'Envolée des Livres à Châteauroux. Elle aura lieu le samedi 25 et dimanche 26 avril prochain dans une formule repensée. Le salon du livre castelroussin va véritablement investir la Ville et se répartira sous forme d'ateliers, de table ronde, de lectures, de rencontres avec des auteurs, d'animations et même de présentations dans des écoles.

L'organisation annonce un programme ambitieux : des rendez-vous pour des animations toutes les demi-heures entre le café Equinoxe, l'église Saint Martial ou encore l'incontournable Couvent des Cordeliers.

Une quarantaine d'auteurs sont d'ores et déjà annoncés parmi lesquels Christophe Guillaumont, François Beaune,Pascal Dessaint, Agnès Michaux, Serge Joncour ou encore Myriam Thibault qui animera des ateliers dans des écoles de Châteauroux.

L'Envolée des livres 2020 sera placée sous le patronage de Viktor Lazlo. La bande dessinée sera mise à l'honneur avec notamment un atelier animé par l'auteur berrichon Aurélien Ducoudray.

Au total, l'Envolée des livres attend 8.000 à 10.000 visiteurs.