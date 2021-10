Une quarantaine d'auteurs de BD réunis au 32e festival de Bassillac

A Bassillac-et-Auberoche, on va vivre BD le temps d'un weekend. Ce samedi 9 et ce dimanche 10 octobre se tient le 32e festival de la BD avec une quarantaine d'auteurs en dédicace tout le weekend.

Catel et Bocquet, duo d'artistes qui mettent en avant les parcours de femmes exceptionnelles comme Joséphine Baker ou encore Kiki de Montparnasse, sont les invités d'honneur. Il y aura également Christian Cailleaux qui dessine les albums des dernières aventures de Black et Mortimer et une quarantaine d'auteurs présents.

Des conférences et des rencontres avec les auteurs

Des rencontres sont prévues avec les auteurs. Le samedi, à 11 heures, sur "l'art de reprendre les figures iconiques de la ligne claire" avec Christian Cailleaux (qui dessine Black et Mortimer) et Giorgio Albertini (qui a repris Alix). A 15 heures, rencontre sur biographie et bande dessinée, les secrets d'une alchimie parfaite avec les invités d'honneur Catel et José-Louis Bocquet (Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouge, Joséphine Baker).

Le dimanche à 10 heures, rencontre avec Lucie Quéméner, distinguée au festival d'Angoulême pour son livre Baume du tigre, avec Tristian Fillaire sur leur nouvel ouvrage "le Compagnon de Route" et à 14h30, une conférence sur "Histoire et bande dessinée" regards croisés avec Gaétan Nocq et Sylvain Savoia.

Pass sanitaire obligatoire

Le festival se tient au centre socio-culturel Daniel Buffière et dans la salle des sports de la commune.

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

L'entrée coûte 4 euros avec un prix de 6 euros pour les deux jours. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi.