Dijon, France

Il faisait chaud ce 16 juin à Dijon, et ça tombait bien pour les Dijonnais qui ont pu aller se rafraîchir au bord du lac Kir où la 15e édition de Dijon plage a été inaugurée. Chaque année depuis 2004, une plage est aménagée. Cette année, elle met à disposition du public 4 maîtres-nageurs sauveteurs, 53 tonnes de sable, une trentaine de cabines, 113 transats et 37 parasols loués à la journée pour un euro symbolique, et une promenade de 150 mètres linéaires de plancher.

Sans oublier les animations, festival de jazz, séances de lectures publiques, activités sportives, kayak et paddle. Labellisée « Tourisme et handicap », la plage est accessible aux personnes handicapées, et offre aux personnes malvoyantes une ligne d’eau spécifique.

Des analyses quotidiennes pour s'assurer de la qualité de l'eau

La propreté du site est un souci majeur, comme le souligne Pascal Martinien responsable du dispositif Dijon plage pour la mairie de Dijon : « la qualité de l’eau est vérifiée tous les jours par Suez, depuis l’année dernière, on a une faucardeuse qui coupe les herbes aquatiques, et un barrage flottant a été installé pour délimiter la baignade et retenir les objets flottants qui pouvaient venir s’échouer sur la plage. » Une machine passe par ailleurs deux fois par semaine sur la plage pour tamiser et nettoyer le sable. A ce propos, afin d’éviter la prolifération des mégots, des cendriers de poche sont distribués.

Des baigneurs qui viennent parfois de loin

Dijon plage ne profite pas qu’aux Dijonnais, selon Claire Tomaselli, adjointe au maire déléguée aux sports : « on a des jeunes des départements voisins. Comme les jeunes se déplacent et cherchent des sites avec un plan d’eau, on a de plus en plus de monde ». Dijon Plage, c'est jusqu'au 2 septembre. L'an dernier, l'opération avait profité à 39 000 personnes.