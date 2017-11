Une randonnée à vélo de 400 kilomètres à travers les lieux de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale

Le Comité de cyclotourisme du Loiret, en partenariat avec le Cercil, a tracé l'itinéraire d'une grande randonnée à vélo à travers la Sologne. Objectif : découvrir les lieux de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale.

C'est un projet qui a mis une dizaine d'années à voir le jour. Une grande randonnée à vélo de 400 kilomètres, soit quatre jours, à travers la Sologne pour découvrir les nombreux lieux de mémoire liés à la Seconde Guerre Mondiale et à l'Holocauste. C'est le Comité de cyclotourisme du Loiret et le Cercil (Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv) qui en sont à l'initiative.

Châteauneuf-sur-Loire, point central de l'itinéraire

La randonnée est composée de quatre boucles d'environ 100 kilomètres chacune. Toutes partent et reviennent de Châteauneuf-sur-Loire. Benoit Grosjean est le président du comité Loiret de cyclotourisme, il a énormément travaillé sur ce projet : "L'itinéraire rejoint les anciens camps de concentration de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers... La nécropole de la Ferté Saint Aubin, le site de Marcilly-en-Villette où des étudiants ont été fusillés ou encore la nécropole de Fleury-les-Aubrais..."

La possibilité d'approfondir ses connaissances

Entre tous ces sites, pour ne pas que les randonneurs se perdent, les cyclotouristes et le Cercil ont écrit une brochure explicative. Nathalie Grenon, la directrice du Cercil détaille : "Elle donne non des adresses d'hôtels et de restaurants, les lieux et sites à visiter où il y a eu des événements, mais surtout elle met en contact des gens qui ont travaillé sur l'histoire de ces événements." avant de poursuivre : "Ça peut être un numéro de téléphone, le nom d'un livre, un site internet... Par exemple il y a un spécialiste de la nécropole de la Ferté Saint Aubin qui s'appelle George Joumas, dans le livret il y a la possibilité soit de lire son livre, soit de le contacter."

A la fin du parcours une petite surprise récompense les courageux : une médaille commémorative ! Mais avant de pouvoir découvrir l'itinéraire il va falloir patienter quelques mois... la randonnée sera officiellement inaugurée fin mai 2018. D'ici là, vous avez le temps de vous entraîner !