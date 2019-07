Une randonneuse côte-d'orienne boucle le GR 2 entre Dijon et le Havre

Une retraitée côte-d'orienne a bouclé le GR 2 qui relie Dijon au Havre. Un projet que la randonneuse Simone Charlopin avait depuis longtemps et qu'elle a concrétisé en plusieurs étapes, parfois seule mais souvent accompagnée par des amies et de la famille. Une aventure humaine remplie d'émotions.

C'est un sentier peu connu et pourtant il mérite le détour : le GR 2, le chemin de Grande Randonnée relie Dijon au Havre. 898 kms au fil de la Seine avec une traversée de Paris. Et ce périple, Simone Charlopin, une jeune retraitée côte-d'orienne l'a bouclé récemment. Car ce projet, elle en rêvait depuis longtemps, "j'ai toujours voulu faire de l'itinérant", et c'est après avoir emmené ses petits fils parisiens découvrir les sources de la Seine, que le projet s'est concrétisé. "Comme ils la franchissent tout le temps à Paris je voulais leur faire découvrir d'où part la seine les sources de la Seine et sur place ils ont vu les panneaux Dijon-Paris et ils m'ont lancé un défi, venir les voir à Paris à pied." La sexagénaire se prend au jeu et décide de relever le défi, "ça me prendra un peu plus de temps que le TGV mais pourquoi pas !"

Sur le GR 2 à hauteur de Saint-Marc-sur-Seine. - Simone Charlopin

Un voyage en plusieurs étapes

Le départ a lieu le 28 janvier 2017, "il faisait moins 10°, il y avait cinq centimètres de neige, un grand ciel bleu et c'était parti!" Un projet préparé seule mais qui a rapidement fait l'unanimité autour de Simone, et ce sont donc plusieurs amies qui l'ont suivie dans l'aventure, en fonction des étapes et des disponibilités de chacune.

Sur le GR 2 en Côte-d'Or - Simone Charlopin

Muriel Gourc, a été de plusieurs étapes, "j'ai adoré l'idée de partir sur un temps long en ne dépendant de rien ni de personne, avec son sac à dos, c'est un état de liberté et c'était fabuleux de le partager entre amies." Madeleine Bawedin, a aussi partagé plusieurs étapes avec Simone, elle garde un merveilleux souvenir, d'un séjour un peu hors du temps. "A la fois on est ancrée dans le réel, avec le poids du sac, la météo, les chaussures, la qualité du sol et puis quelque chose de la déconnexion totale du réel et ça c'est vraiment très agréable."

Un sentier à découvrir en Côte-d'Or

Un sentier que les trois amies, ont trouvé "très beau et qui mérite le détour". "Il y a ces combes, les forêts, les sources de l'Ignon et il est très bien tracé" précise Simone. "Ça a été une vraie surprise" ajoute Muriel, "j'avais une image très plate et pas du tout, il y a de très beaux paysages et puis c'est super de partir presque de chez soi pour aller si loin".

A l'arrivée au Havre, Simone Charlopin au centre, entourée des amies qui l'ont accompagnée sur plusieurs étapes, dont Muriel Gourc à gauche et Madeleine Bawedin, (à droite). - .

"Je l'ai vécu comme une transmission, tout le monde peut le faire ! Simone Charlopin

Une arrivée au Havre très émouvante

"J'appréhendais l'arrivée car c'était la fin mais je ne voulais pas être triste car j'étais arrivée". Modeste mais fière de ce projet mené au bout, Simone Charlopin espère bien repartir très prochainement. Pour un autre GR "en Bretagne cette fois et en famille". En attendant elle savoure ce plaisir "d'avoir épaté ses petits fils et sa famille".

Souvenir d'un beau périple le long du GR 2 . - Simone Charlopin

Elle savoure surtout le bonheur d'avoir vécu quelque chose de très fort,"on n'a pas sauvé la planète en faisant ça mais on s'est fait plaisir." Avant d'ajouter dans un sourire, "on a presque soixante-dix piges et ça montre que tout le monde peut le faire!".

"En attendant ça donne surtout envie de recommencer" disent en écho ses amies Muriel et Madeleine.