Faux-la-Montagne, France

La gendarmerie avait repéré la troupe dès vendredi soir sur le plateau de Millevaches entre Creuse, Corrèze et Haute Vienne et c'est finalement à Faux-la-Montagne que les fêtards ont élu domicile, dans une ancienne colonie de vacances EDF abandonnée sur les bords de l'étang du Chammet. Les participants se sont installés vers 3 heures du matin et ce samedi à 8 heures, la gendarmerie comptait près de cent véhicules et plus de 325 personnes sur le site.

Un rassemblement illégal de musique électronique

"C'est un endroit qui a déjà servi à ce genre d'événements", a réagi la maire de la commune Catherine Moulin, pas inquiète, "en général, ils restent deux ou trois jours et s'en vont. Les gendarmes m'ont précisé que d'autres participants étaient attendus sur place, jusqu'à 1.500 personnes".

La maire a prévu d'aller à la rencontre des organisateurs dans la journée et des officiers de gendarmerie vont faire de même. Le rassemblement, illégal car non déclaré en préfecture, n'est pas situé à proximité d'habitations.