Une relique rare du Moyen-Âge va être restaurée à Château-Gontier-sur-Mayenne

Les élus du conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne ont voté ce mardi soir pour la restauration de la statue de Saint-Loup. Une sculpture en bois polychromée datant du Moyen-Âge et qui est classée au titre des Monuments Historiques. "Elle daterait du quatrième quart du XIIᵉ siècle. C'est la statue d'un évêque" raconte Florence Harnay, responsable du service patrimoine du Pays de Château-Gontier.

"_Elle proviendrait d'une petite chapelle qui était située soit sur Bazouges, soit sur Chemazé_, à côté de Château-Gontier. Cette a été démolie aux environs de 1890. Du coup la statue de Saint-Loup aurait été donnée à la famille Grandière qui elle, l'aurait offerte à l'église Saint-Jean-Baptiste. Son classement témoigne de l'importance de cet objet" détaille l'historienne.

6 mois de restauration

Le coût de cette restauration s'élève à 10.689,60 euros (TTC) et l'opération durera six mois. La municipalité de Château-Gontier-sur-Mayenne entend solliciter des subventions auprès de la DRAC et du conseil départemental. Pour le moment, la statue de Saint-Loup est entreposée dans les réserves du musée d'Art et d'Histoire de la ville.