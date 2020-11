Une reliure de Victor Prouvé disparue depuis 1903 mise en vente ce mardi à Paris

La vente intitulée « Arts décoratifs du XX » aura lieu à Paris ce mardi mais crise sanitaire oblige elle se tiendra à huis clos et en direct sur internet. Entre différentes œuvres de Rodin, Christo, Ghenie entre autres, on retiendra cette pièce d’exception : une reliure en cuir grené brun d’un album de photographie signée Victor Prouvé datée de 1897. Estimation : entre 15 000 et 20 000 euros.

Une pièce d’exception

Il s’agit d’une pièce d’exception car d’une part, cet album était répertorié mais il avait disparu. Son fermoir en métal argenté est une sculpture végétale épurée. L’album contient diverses photos dont celle de Marie Duhamel (future épouse de Victor Prouvé) ainsi que d’autres clichés de l’atelier de Victor Prouvé, des villégiatures à Gérardmer chez la famille Garnier ou encore des vues de l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. L’oeuvre avait été présentée pour la dernière fois à l’exposition de l’alliance provinciale des Industries d’Art, Ecole de Nancy au Pavillon de Marsan en 1903,

Il s’agit également d’une pièce d’exception car à l’époque cette technique de reliure ne faisait pas l’unanimité auprès des artistes contemporains de Victor Prouvé considérée comme « bruyante, voyante, provocante […] et de mauvais exemple. Mais ennuyeuse non pas ! » écrivait par exemple le critique d’art Henri Béraldi dans un ouvrage de 1895 consacré à La reliure au XIX siècle.

Valeur estimée de l'album : entre 15 000 et 20 000 euros - TAJAN

Une reconnaissance nationale

C’est en tout cas grâce à ses reliures que Victor Prouvé connaît une reconnaissance nationale et internationale dès 1893. Ses recherches menées conjointement avec le relieur d’art René Wiener et l’artiste Camille Martin aboutissent à un renouvellement complet de l’art de la reliure et du travail du cuir par la combinaison de la pyrogravure et de la technique de la mosaïque des cuirs qui permet de créer des œuvres très abouties et très sensibles.

La suite, on la connait, Victor Prouvé marquera la vie artistique nancéienne, il devient le second président de l'École de Nancy à la mort d'Émile Gallé en 1904.