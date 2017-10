Une renaissance pour la roseraie de Pithiviers-le-Vieil

La commune de Pithiviers-le-Vieil vient de racheter le terrain où se trouvait l'ancienne roseraie André Eve. Plusieurs projets sont lancés pour faire revivre cet écrin de verdure.

Pithiviers-le-Vieil veut sauver sa roseraie ou plus précisément celle conçue par André Eve. Le célèbre créateur de roses, décédé en 2015, s'était installé sur la commune dans les années 80. C'est sur ce terrain de Morailles qu'il a inventé et testé de nouvelles variétés. Mais, fin 2015, l'activité commerciale des roses anciennes André Eve, a déménagé sur un autre site, près du Château de Chamerolles. La roseraie, qui compte 700 variétés de roses, sur près d'un hectare, s'est retrouvée à l'abandon. " La roseraie n'a pas périclité mais elle a perdu son éclat d'origine" déplore Philippe Chaline, 1er adjoint à Pithiviers-le-Vieil. Lui qui était ami d'André Eve a décidé alors de mobiliser les bonnes volontés pour faire revivre la roseraie.

Des bénévoles mobilisés pour sauver la roseraie

Depuis cet été, sous l'impulsion de l'association " 3.000 ans d'histoire" que préside Philippe Chaline, des bénévoles se sont proposés pour venir nettoyer et entretenir la roseraie. " Ca nous tient à coeur, ça fait partie du patrimoine de la commune" explique Boris Laizeau. Dès qu'il a un peu de temps, ce pompier vient tailler des haies, couper des arbres et remettre en état les rosiers.

Boris Laizeau est l'un des premiers bénévoles à s'être mobilisé pour sauver la roseraie Copier

Philippe Chaline et Anne Bonneau, très impliqués, dans la renaissance de la roseraie © Radio France - Patricia Pourrez

C'est notre histoire et c'est aussi l'histoire d'un homme emblématique pour la rose

Anne Bonneau, elle aussi, a rejoint l'aventure. Pour cette journaliste parisienne, installée à Pithiviers-le-Vieil, la roseraie André Eve peut être considéré comme " un conservatoire" avec ses 700 variétés de roses et autant de vivaces.

Anne Bonneau considère cette roseraie comme un conservatoire Copier

La commune va louer le terrain qu'elle a acheté

Sous la pression de l'association " 3.000 ans d'histoire", la commune de Pithiviers-le-Vieil a accepté de racheter la roseraie et les 3 hectares autour pour 140.000 euros. La transaction a été signée il y a quelques semaines. " Nous n'avions pas , nous, les moyens de l'acheter et ni de l'entretenir à l'année" explique Philippe Chaline. " Alors, on a réfléchit à des solutions pour sauver et faire revivre la roseraie". L'association s'est ainsi tournée vers le Jardin de la Voie Romaine, un jardin d'insertion basé à Beaune la Rolande. Dès le printemps prochain, il va s'installer à proximité de la roseraie pour cultiver et vendre des légumes bio. Une quinzaine de personnes travailleront sur le site et du coup, elles s'occuperont aussi de la roseraie. La location du lieu permettra à la commune de rembourser son prêt.

La roseraie ouvrira de nouveau au public au printemps 2018 - Association la Roseraie de Morailles

La roseraie, futur lieu de vie et culture ?

Pour autant, l'association " 3.000 ans d'histoire" et tous les bénévoles mobilisés depuis cet été continueront à s'occuper des lieux. " On a plein de projets" explique Anne Bonneau. " On veut ouvrir dès le printemps prochain un salon de thé, une boutique de produits du terroir". A terme espère la journaliste, " la roseraie deviendra un lieu de vie et de culture. On peut imaginer du théâtre ou des lectures à l'ombre des rosiers"

La roseraie sera de nouveau ouverte au public au printemps prochain. Elle s'appellera désormais " la roseraie de Morailles". L'accès sera toujours libre et gratuit , comme au temps d'André Eve. Avant sa fermeture, la roseraie accueillait plus de 10.000 visiteurs par an. Si vous voulez aider ou soutenir financièrement la roseraie, vous pouvez contacter l'association par internet.