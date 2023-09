Une rentrée "spéciale" ce lundi sur France bleu sud Lorraine

Pour cette rentrée des classes, France bleu sud Lorraine vous propose une journée spéciale toute la journée de ce lundi 4 septembre à l'antenne, sur notre site internet et nos réseaux sociaux !

Pour animer et informer au micro dès 6 heures du matin Xavier Montpied, Mathieu Barbier et Arthur Blanc.

De l'information près de chez vous, des services, de l'information pratique, du sport, des jeux, des cadeaux et surprises, de la musique et vous !! Vous surtout qui prenez la parole en témoignant et en réagissant !

Damien Colombo sera en direct ce lundi 4 septembre, aux côtés d'une enseignante dans les Vosges à 6h36, 7h09 et 7h53 ! Julien Penot en direct dans les journaux de 7heures, 7heures30 et 8 heures avec une famille à Vandoeuvre dans l'agglomération de Nancy.

Des invités , à 7h45 François Wey, secrétaire départemental du syndicat FSU en Meurthe-et-Moselle répondra à nos questions, puis à 8h10, Richard Laganier, recteur de l'académie Nancy-Metz est notre invité.

Réagissez et témoignez au 03 83 36 20 20

De 9 heures à 9 heures 30 Nathalie Milion et Damien Colombo iront pour cette rentrée dans une agence de garde d'enfants avec cette question pour vous : "Quels souvenirs avez-vous de votre nounou, ou quels souvenirs avec la nounou de vos enfants ?" Dites-nous tout au 03 83 36 20 20

De 9h30 à 10 heures, Nathalie Milion échange et vous invite à réagir sur le sujet de la consommation avec l'UFC Que Choisir.