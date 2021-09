Une rentrée tiraillée entre envies et craintes au forum des associations

Les associations de Poitiers ont tenu leur grand forum de rentrée. L'objectif est d'attirer le plus d'adhérente possible. Cette rentrée encore un peu sous le signe du covid apporte son lot de craintes.

C'est la rentrée (enfin) pour les associations et les clubs de sport du Poitou. Une rentrée particulière après presque deux ans de fonctionnement en dents de scie à cause de l'épidémie de covid. Elles ont eu ce dimanche 12 septembre leur forum des associations au parc de Blossac. Une manière de renouer avec le public, car ça reste quand même un début d'année avec quelques craintes.

Dans le parc de Blossac, extérieurement, toutes les associations vont bien et sont pleines d'espoir pour cette nouvelle saison. Mais finalement, les craintes liées à la situation sanitaire émergent assez rapidement. "Par rapport à la conjoncture actuelle avec les différents confinements plus les pass sanitaires, on voit quand même sous un mauvais augure la rentrée", estime Gary Bellot du club d'aïkido. Guillaume Texier, le présidant du club d'escrime, est lui plus confiant : " il y a peu de gens qui vont avoir peur de revenir dans les sports en salle." Il le sait, il y aura de la perte d'adhérents, pour deux raisons. Il y a d'une part les enfants qui sont partis vers un sport d'extérieur, ouvert depuis plus longtemps. Et les réfractaires au pass sanitaire que Guillaume Texier estime à 10 %.

Le manque de bénévoles

Si trouver des licenciés est un problème, avoir le bon nombre de bénévoles en est un autre. Avec la crise sanitaire, certains ont quitté leurs engagements. Souvent, ceux qui en étaient le plus éloigné, assure Christian Frossard, le directeur du centre d'animation des Couronneries. Il espère qu'ils reviendront.

Et les adhérents ?

De ce côté, c'est assez rassurant. "Je pense qu'il faut que la vie reprenne", affirme Florence. Pour elle et sa fille, ça sera du tennis. Elle ajoute : " je pense qu'avec le pass sanitaire, on pourra reprendre une vie normale." Lucas, 14 ans, préfère s'inscrire même s'il doit y avoir un nouveau confinement un jour. "Maintenant, on commence à avoir l'habitude. L'année dernière, c'était un peu nouveau, il n'y avait pas les vaccins. C'est un peu plus sous contrôle cette année. _Moins de crainte que l'année dernière_", conclut Morgan.